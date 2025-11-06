Indignación entre los jubilados: la Seguridad Social castigará también a quienes se retiren con más de 40 años cotizados

Imagina estar trabajando toda tu vida pensando que eso te ayudará a tener una pensión que se ajuste a tus necesidades, solo para recibir la mala noticia de que una jubilación anticipada impondrá una penalización sobre tu retribución final.

La polémica de las jubilaciones anticipadas y sus penalizaciones

Esta es la polémica que se ha desatado en los últimos días a causa de que la Seguridad Social haya confirmado que mantendrá los mismos coeficientes reductores para todo aquel que se jubile anticipadamente, incluso habiéndose labrado una carrera de más de 40 años.

Fue desde Unidas Podemos que presentaron una proposición por la cual intentar que dichas penalizaciones no afectaran a los trabajadores con un historial especialmente largo de trabajo. No obstante, el ministerio ha rechazado la iniciativa en cuestión.

Es la organización ASJUBI40, que representa a los jubilados con carreras profesionales de larga duración, la que más 'guerra' ha presentado ante esta legislación. Esta expone la medida como discriminatoria, ya que les afecta de igual forma que a aquellos que no han trabajado durante el mismo tiempo.

¿Son tan graves estas penalizaciones como para que organizaciones de jubilados se muestren en contra de las mismas? Pues en ciertos casos sí, ya que por una jubilación anticipada se puede llegar a recibir un 'castigo' de hasta el 30% del salario.

Es decir, el origen del problema se encuentra en que aquellos trabajadores con más de 40 años cotizados, pueden recibir la misma penalización por jubilación anticipada que otros trabajadores cuya trayectoria laboral no ha sido ni mucho menos tan larga.

Lógicamente, la legislación actual no contempla escenarios tan básicos como que una persona puede haber arrancado su vida laboral a los 18 años y otra a los 28 años. Esto implica que una 'jubilación anticipada' no representa lo mismo en ambos casos.

¿Qué opinión te merece todo este asunto? ¿Crees que debería haber un cambio en cómo se gestionan las penalizaciones por jubilación anticipada o consideras que las medidas actuales son justas y debidamente medidas?