SOCIEDAD
Indignación en Japón por un streamer español que empujó a un anciano en un tren durante una transmisión en directo
El streamer se llama Kelton D y se cerró las redes sociales por toda la controversia que provocó
Cada vez hay más 'streamers' y creadores de contenido que viajan al extranjero para conocer nuevas culturas y generar contenido a través de las redes sociales. Es el caso de personas como The Grefg, Clavero, Luisito Comunica, el Xhokas o el más popular en estos últimos meses en España: YoSoyPlex (Dani). Estos youtubers/influencers crean videos entretenidos y educativos, y muchas veces estos videos dan la vuelta al mundo por su gran repercusión.
Pero hay que tener en cuenta que algunos países son culturalmente diferentes. Es el caso de Japón, que se trata de un país donde las normas de respeto y de convivencia se llevan a rajatabla, por lo que no toleran que se cometa ninguna falta de respeto, por mínima que sea. Kelton D, 'streamer' español, viajó a tierras asiáticas para hacer un video con sus amigos que consistía en recorrer Japon en 30 días con 100 euros de presupuesto.
El orígen de la polémica
Durante una de sus retransmisiones en directo, el creador de contenido fue grabado empujando en dos ocasiones a un hombre mayor dentro de un vagón de tren. Esta secuencia provocó un revuelo tanto en Japón como en los medios de comunicación españoles. Hasta llegó a los oídos de Kick, la plataforma donde emite los directos y que tomó la decisión de suspender su cuenta de forma temporal.
Pero, ¿por qué Kelton empujó al anciano en el tren? El creador de contenido explica que el anciano le pidió que bajara la voz y dejara de grabar. El streamer asegura que incluso el abuelo le llegó a tocar el brazo y a golpear en tres ocasiones, lo que provocó esta reacción de Kelton.
Ante la oleada de críticas de los espectadores a través de las redes sociales, Kelton gravó un video disculpándose y reconocía que su comportamiento no había sido el adecuado, aunque posteriormente eliminó el video.
El suceso ha vuelto a poner en discusión el tema del respeto a las costumbres culturales en naciones como Japón, donde el silencio en el transporte público y el cuidado de la privacidad de otros usuarios son reglas sociales profundamente establecidas.
