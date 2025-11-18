Indignación en la calle: piden multar a supermercados por adelantar la Navidad

Cada vez es más habitual que supermercados y comercios adelanten sus promociones navideñas con el objetivo de captar clientes y vender más. Una vez más, este debate sobre si la Navidad se adelanta demasiado cada año vuelve a ser de actualidad, esta ves por un reportaje emitido en 'El Intermedio' (LaSexta).

El humorista y reportero Isma Juárez salió a las calles para preguntar a los ciudadanos qué opinan acerca de que los supermercados y ciudades comiencen a desplegar luces, dulces y decoración de Navidad cuando todavía queda más de un mes para las fiestas.

Una de las entrevistadas se mostró especialmente crítica con este movimiento. Según explicó, comenzar la campaña navideña en octubre o noviembre "quita la ilusión" y contribuye a un consumo excesivo: "cuando llega la Navidad, estás ya harto y el consumo es alucinante".

Para ella, adelantar la temporada de compras es tan solo una estrategia comercial que acaba encareciendo la mayoría de precios y acelera el ritmo de las fiestas: "no necesitamos villancicos tan pronto, somos alegres sin que nos los impongan".

En este reportaje, se introdujo una 'falsa propuesta gubernamental para prohibir la Navidad hasta el 10 de diciembre', a lo que varias personas consultadas sorprendieron estando de acuerdo. Una mujer respondió que "sería una buena iniciativa" porque la sensación general que tenemos es que "sales del verano y ya tienes la Nochebuena encima, y no se disfruta igual".

Otra entrevistada fue incluso más allá: defendió que se multara a los supermercados que coloquen dulces navideños antes de tiempo. Considera que comer turrón o polvorones en octubre provoca que cuando llega la fecha real "ya estás harta". Otra ciudadana añadió que, después de semanas de oferta anticipada, "cuando llega el día 6 ya estás empachada de roscón".

Y es que mientras ciudades como Vigo aprovechan la Navidad para atraer el turismo, los supermercados hacen lo propio con los productos de época. Una forma de alentar el consumo de masas, perjudicando a nuestro bolsillo... E ilusiones.