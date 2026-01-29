La incursión de Elon Musk en la política ha hecho que las ganancias de Tesla caigan en picado

Tesla es una de las compañías que más ha dado que hablar durante los últimos años. No tanto por sus coches, que también, sino por la persona que hay tras la empresa: Elon Musk. El magnate, siempre polémico, irrumpió en la política junto a Donald Trump, lo que muchos han aplaudido (los seguidores del actual presidente de los Estados Unidos) y que a otros tantos ha escamado. Y esa apunta a ser una de las razones por las que los beneficios de Tesla han caído en 2025 casi la mitad.

Se reporta que los beneficios de la compañía americana han caído un 46% en 2025, y que, de hecho, la misma ha vendido un 8% menos de coches ese año. El fabricante informó que obtuvo el año pasado unas ganancias de 3.794 millones de dólares (3.173 millones de euros). La caída en ventas de vehículos y la incursión de su CEO en la política habrían provocado esta repentina caída en las ganancias de la empresa.

La mayor caída de 2025 respecto a 2024 en beneficios tuvo lugar durante los tres últimos meses del año; Tesla obtuvo un beneficio neto de 840 millones de dólares (702 millones de euros), y esto supone una caída del 61% respecto al año anterior en ese mismo periodo.

Los inversores, por su lado, siguen confiando en Elon Musk, pues sus acciones en la compañía han aumentado un 10% en 2025. Tras este hecho, muy probablemente el magnate les ha prometido un futuro prometedor para la compañía.

Otra razón que está tras este declive es el mayor coste promedio por vehículo, que se debe al aumento de tarifas, costes operativos y una menor absorción de costes fijos en algunos modelos.

Noticias relacionadas

No obstante, no todas las secciones de negocios de Tesla se han visto afectadas. Si bien el de la automoción ha sufrido una caída, los segmentos de generación y almacenamiento de energía y servicios han crecido.