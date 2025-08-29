Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Increíble pero cierto: reportero de ETB2 derribado por una vaquilla en directo

David Cruz

'Quédate', el conocido programa de la televisión pública vasca ETB2, ha sorprendido a propios y extraños con un inesperado accidente que dejó a espectadores y presentadores boquiabiertos el pasado martes, 26 de agosto de 2025.

El reportero Xabier Eguía, un habitual en el formato, vivió un momento de auténtico peligro mientras cubría las fiestas patronales de Sesma (Navarra) en honor a la Virgen de Nievas. Un percance con una vaquilla que pudo haberle costado mucho más caro.

El equipo del magacín vespertino se encontraba retransmitiendo en directo las actividades que tenían lugar en esta festividad, entre ellas un juego similar al 'escondite inglés', con el añadido de la participación de una vaquilla. Un ambiente que transcurría con normalidad hasta que uno de los participantes empujó al reportero al centro de la plaza, justo en la trayectoria del animal.

La vaquilla reaccionó rápidamente y embistió al periodista, provocando un momento de auténtico sobresalto que fue captado en directo por ETB2. Desde el plató, la presentadora Leire Torre no pudo ocultar su preocupación: "¡Ay, Xabier! ¿Estás bien? Dime, por favor, que estás bien", dijo mientras la cámara enfocaba al reportero, que se reincorporaba tras el impacto.

Por fortuna, Xabier salió ileso, aunque con un susto considerable. Entre risas nerviosas y la ovación del público, el propio reportero acabó bromeando acerca de lo ocurrido: "me he jugado el pescuezo. Hemos jugado lo suficiente al escondite inglés en Sesma. ¡Esto es una brutalidad!".

Aunque se tratase de una actividad lúdica apta para todo tipo de públicos, esta escena evidenció que no estaba exenta de riesgos.

El incidente ya circula en redes sociales y muchos han aprovechado para comentar qué necesidad hay de seguir jugando con 'vaquillas' en fiestas populares como esta.

