El incómodo chat con Iker Casillas que hizo llorar a Sandra Madoc en 'Fiesta'

'Fiesta' no levanta cabeza en las tardes del fin de semana en Telecinco, con audiencias que apenas superan el 8% y los 600.000 espectadores de media.

Sin embargo, el programa presentado por Emma García sigue sorprendiendo por sus exclusivas. Por ejemplo, este finde ha acudido al formato Sandra Madoc, una mujer que aseguró haber mantenido conversaciones 'picantes' con Iker Casillas.

Sandra comenzó diciendo que nunca se han visto, pero sí que han hablado en privado por Instagram. Cuando comenzaron a intercambiarse varios mensajes, Iker le habría dado su teléfono móvil para hablar por WhatsApp.

"Ahí se ponen las cosas bastante más picantes. Hubo una pregunta que me sentó mal: '¿eres mujer, mujer?' Le dije que sí, que no hay más que verme. Lo evidente creo que molesta", apuntaba.

En ese momento, la invitada rompió a llorar: es una cuestión que le hacen muchas personas y que le genera cierta incomodidad, exactamente igual que le habría ocurrido con Iker Casillas según su versión de los hechos.

"Con una primera vez creo que no sería correcto preguntar una segunda. Me sentí ofendida y se lo dije", añadió en su relato Sandra Maloc.

Lo más sorprendente de esta historia es que Iker Casillas no tardó en desmentir esta información a través de Amor Romeira, colaboradora de 'Fiesta': "En ningún momento ha querido que te sientas mal ni que tengas ese dolor. Solo quiso saber las condiciones de la persona con la que interactuaba. En ningún momento quiso faltarte el respeto".

Aunque esta parte del relato emocionó a Sandra Madoc, menos gustó el reproche que le hizo el futbolista a través de la colaboradora: "Lo que le molesta es que estés aquí mostrando esa intimidad" en vez de aclararlo directamente con él. Unas palabras con las que Sandra dio por solucionada la cuestión que tanto le preocupaba.