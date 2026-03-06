Incertidumbre ante la mascletà de Valencia por culpa de las lluvias: ¿Se hará finalmente este 6 de marzo?

Después de haber experimentado unas semanas con cielos despejados, la lluvia amenaza la ciudad de Valencia con la posibilidad de interferir en una de las festividades más señaladas del año dentro de la región.

Efectivamente, estamos hablando de Las Fallas, evento que acoge las famosísimas mascletàs que atraen turistas de todas partes de España e incluso de distintos países alrededor del mundo. Pero, ¿se celebrará finalmente la que iba a tener lugar hoy mismo, día 6 de marzo?

La cosa es que muchos valencianos han mostrado preocupación ante la posibilidad de que se cancele ante las precipitaciones que estarían por llegar, pero el ayuntamiento de Valencia se ha mantenido firme al respecto.

En un reciente comunicado, la entidad ha confirmado que la mascletà prevista para la jornada de hoy sigue hacia delante y, por tanto, no ha quedado cancelada. De hecho, está se llevará acabo a las 14:00 del mediodía.

El espectáculo promete ser impresionante en cuanto a la cantidad de material pirotécnico que se desplegará durante el evento, dado que este se compondrá con hasta 130 kilogramos del mismo para el deleite de los asistentes.

Archivo - Imagen de una mascletà fallera disparada en la plaza del Ayuntamiento de València. / JCF - Archivo

No obstante, eso no sería todo para la jornada de hoy: en la madrugada del 6 al 7 de marzo tendrá lugar el castillo de fuegos artificiales en la plaza del ayuntamiento de Valencia, prometiendo llenar el cielo de color y pólvora a través de una imagen que quedará para el recuerdo.

Una festividad que se celebrará pese a las alertas amarillas activadas por la AEMET, por lo que todo apunta a que sí se producirán precipitaciones sobre la ciudad en algún momento, pero el ayuntamiento ha previsto que no entorpecerán la mascletà lo suficiente como para cancelarla.

Por tanto, la jornada de hoy se corresponde con una fecha que todo amante de las mascletàs de Valencia no se pueden perder. Por tanto y en caso de que hayas viajado expresamente a la ciudad con motivo de esta festividad, estás de enhorabuena: la mascletá inicial sigue hacia delante.