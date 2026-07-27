Un incendio en la L1 del Metro de Barcelona deja a 120 personas afectadas y obliga a evacuar estaciones del Clot y Glòries

Protecció Civil ha alertado de un incendio registrado en la tarde de este lunes en la infraestructura de la línea 1 del Metro de Barcelona provocó importantes incidencias en el servicio ferroviario y obligó a evacuar varias estaciones. El fuego, que ha empezado sobre las 18.00 horas en la catenaria situada entre las estaciones de Clot y Glòries, ha obligado a Protecció Civil ha activar la fase de alerta del plan FerroCat.

Como medida de seguridad, la estación de Glòries fue desalojada y la de Clot quedó cerrada al público, mientras Protección Civil activó la fase de alerta del plan FerroCat para coordinar la respuesta de emergencias. El humo generado por el incendio se extendió rápidamente por un tren que circulaba por el tramo afectado, dificultando la respiración de los viajeros. Ante la acumulación de humo, numerosos pasajeros permanecieron agachados dentro de los vagones mientras solicitaban la apertura de las puertas para poder abandonar el convoy con mayor seguridad.

Una vez abiertas las puertas, los viajeros descendieron a las vías y recorrieron el túnel hasta alcanzar una estación desde la que pudieron salir al exterior. Allí fueron atendidos por efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), mientras los Bombers de Barcelona trabajaban para extinguir las llamas y asegurar la zona. Las autoridades todavía investigan cuál fue el origen del incendio.

La incidencia provocó alteraciones significativas en la red de transporte público. En la línea 2, los trenes dejaron de hacer parada en la estación de Clot, mientras que la línea 1 sufrió cambios en la frecuencia de paso y quedó interrumpida entre Universitat y La Sagrera, uno de los tramos con mayor volumen de usuarios de la ciudad.

Personas afectadas

El incidente también tuvo repercusión en la circulación de varias líneas de autobús. Debido al humo que salía de las estaciones afectadas, diferentes recorridos fueron modificados en el entorno de la avenida Meridiana y la calle Independència. Además, numerosas paradas quedaron temporalmente fuera de servicio para facilitar las tareas de los equipos de emergencia.

En cuanto a la atención sanitaria, los servicios médicos asistieron a decenas de personas por inhalación de humo. El SEM ha valorado 59 de las 120 personas afectadas. 58 de ellas presentan afectaciones leves y una se encuentra en estado leve La mayoría presentaba síntomas leves, aunque algunas necesitaron oxígeno y varias fueron trasladadas a centros hospitalarios para una evaluación más completa. Los afectados fueron atendidos tanto en las inmediaciones de la estación de El Clot como en la zona de Glòries, mientras el teléfono de emergencias 112 recibió más de un centenar de avisos relacionados con el suceso.

Algunos viajeros explicaron que escucharon una fuerte explosión antes de que aparecieran las llamas, lo que generó momentos de preocupación entre quienes se encontraban en el convoy y en los andenes.

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