Un incendio golpea la montaña de Collserola en Barcelona y Protección Civil ordena el confinamiento de los vecinos

Siguen los incendios en Catalunya. Un incendio forestal se ha declarado este martes 25 de agosto en Barcelona y ha afectado a una zona de la serra de Collserola. Los equipos de emergencia se han desplazado hasta el área para intentar contener el avance del fuego, que ha afectado a terreno forestal próximo a Canyelles y Torre Baró.

La intervención se concentra en distintos puntos de la montaña, mientras los servicios de extinción trabajan para evitar que las llamas continúen propagándose.

Siguen apagando el incendio

El Ajuntament de Barcelona ha confirmado que el dispositivo permanece activo. "En el operativo participan Bombers de Barcelona y Bombers de la Generalitat", han señalado las autoridades, que también han informado de restricciones de circulación en varios accesos próximos a Collserola. Entre las vías afectadas se encuentran las carreteras de Horta a Cerdanyola, la del Cementerio de Collserola y la carretera Alta de les Roquetes. La Guàrdia Urbana se encarga de regular el tráfico y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Bombers de la Generalitat también ha detallado parte del dispositivo desplegado. "Trabajamos en un incendio en Collserola con cinco medios aéreos y tres vehículos de agua", han explicado, indicando además que el Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) participa en las labores de extinción. Según la información facilitada por el consistorio, el incendio fue detectado poco después de las 15:30 horas en las inmediaciones de la carretera Alta de les Roquetes, dentro del distrito de Nou Barris. Ante la situación, Barcelona activó el Pla d'Actuació Municipal (PAM) por incendios forestales en fase de alerta.

La Guàrdia Urbana estableció un perímetro de seguridad y se emitió un aviso preventivo a los municipios situados alrededor del parque natural. También se coordinó la actuación con las policías locales de Montcada i Reixac y Cerdanyola del Vallès.

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Protecció Civil activó además el sistema ES-Alert para advertir a los residentes de las zonas más próximas al incendio. "Cerrad puertas y ventanas y no salgáis a la calle", indicaba el aviso dirigido a los vecinos de Torre Baró y Ciutat Meridiana, a quienes se pidió permanecer confinados mientras continúan las labores de extinción.