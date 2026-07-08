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Un incendio forestal en Gavà obliga a confinar a más de 6.000 vecinos en el Baix Llobregat

Un fuego originado en varios vehículos deriva en un incendio forestal visible desde Barcelona y obliga a confinar urbanizaciones de Gavà, Sant Climent y Viladecans

Incendio Gavà

Incendio Gavà / @bomberscat

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Mariona Carol

Mariona Carol

Los Bombers de la Generalitat trabajan desde el mediodía en un incendio declarado en el municipio de Gavà (Baix Llobregat). El aviso ha llegado poco antes de las 14 h, cuando varios conductores han alertado de una intensa humareda visible desde la C‑32 y desde distintos puntos del área metropolitana de Barcelona.

Según Bombers, el origen del fuego se encuentra en un vehículo que ha ardido y cuyas llamas han alcanzado la vegetación cercana, desencadenando un incendio forestal detrás del barrio de les Ferreres.

Operativo de emergencia

El cuerpo de Bombers trabaja con una decena de dotaciones, entre ellas tres medios aéreos, para intentar frenar la propagación del fuego. El incendio en los vehículos ya ha sido estabilizado, pero la preocupación se centra ahora en el frente forestal, que continúa activo.

A la zona también se han desplazado equipos de la Policía Local de Gavà, que han pedido a la ciudadanía que no se acerque al área afectada y siga las indicaciones de los servicios de emergencia.

Confinamiento masivo

Protecció Civil ha activado el sistema ES‑ALERT y ha enviado avisos a los teléfonos móviles de los vecinos de:

  • Urbanización Can Tries i la de Bruguers de Gavà.
  • Sant Climent de Llobregat.
  • Zona cercana al Puig de Miramar de Viladecans.

En total, unas 6.000 personas deben permanecer confinadas. Las autoridades insisten en que es necesario cerrar puertas y ventanas, no salir a la calle y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales.

Situación del incendio

El fuego forestal continúa activo y los Bombers trabajan para evitar que avance hacia zonas habitadas. La humareda sigue siendo visible desde varios municipios del Baix Llobregat y del área de Barcelona.

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El Ayuntamiento de Gavà ha emitido un mensaje claro: "Pedimos a la ciudadanía que evite acercarse a la zona y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia."

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