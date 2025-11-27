Inaugurado el primer tramo de 'via blava': para caminar, ir en bici o a caballo desde el interior de Catalunya hasta el mar

Se acerca el invierno y aunque haga frío, a veces apetece salir a dar un paseo. En Barcelona, hay un plan perfecto, Este martes se celebró la inauguración oficial, encabezada por la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y el alcalde de Igualada, Marc Castells, la primera etapa de la Via Blava Anoia.

El proyecto corresponde al primer tramo completado y operativo, de 19 kilómetros, de las Vies Blaves de Barcelona. Su objetivo es recuperar el curso del río Llobregat y de los afluentes Anoia y Cardener para que, tal como ha señalado Castells, “la ciudadanía pueda desplazarse a pie, en bicicleta o a caballo desde el interior de Catalunya hasta la costa”. El alcalde de Igualada ha remarcado que, a partir de ahora, los esfuerzos municipales deben centrarse en la mejora del río, solicitando a la Agencia Catalana del Agua (ACA) una inversión de 15 millones de euros, convencido de que “con el apoyo de la Generalitat y la Diputación, lo podemos lograr todo”.

Según la presidenta de la Diputación, el presupuesto de 5,8 millones de euros que ha permitido completar esta primera fase “ha sido posible gracias a la coordinación, la colaboración y la complicidad entre instituciones”. La mayor parte del gasto, 4.5 millones, ha sido cubierta por los fondos europeos Next Generation, aunque también ha habido aportaciones de la Generalitat, la Diputación de Barcelona y los ayuntamientos participantes. “De Europa a la Conca d’Òdena, aquí no falta nadie”, ha afirmado Moret.

Este tramo inicial incluye 126 postes de señalización con 332 placas informativas, seis puntos de emergencia distribuidos a lo largo del recorrido y un sistema de control de afluencia mediante cuatro contadores de usuarios. La mayor parte del itinerario es accesible para personas con movilidad reducida.

Recuperación de los entornos fluviales

“Se trata de una apuesta decidida para restaurar unos espacios fluviales históricamente deteriorados, recuperándolos desde una óptica de sostenibilidad y calidad de vida para los municipios”, ha destacado Moret. También ha subrayado que es “un proyecto relevante y esencial para el futuro del país”.

Por su parte, el secretario general del Departament de Territori, Jordi Terrades, ha asegurado que las Vies Blaves de Barcelona “constituyen un proyecto pionero en el sur de Europa”. Ha valorado el trabajo realizado en la regeneración de los ríos y sus cauces, y ha puesto en relieve el impulso económico que supondrá, “tanto desde la perspectiva turística como en la recuperación del patrimonio arquitectónico e industrial”.

Una vez finalizada, la vía atravesará 47 municipios de siete comarcas y abarcará unos 250 kilómetros de recorrido, “un proyecto de primera categoría para el país”, en palabras de la presidenta de la Diputación. Moret ha destacado las cifras “espectaculares” y la unión que representará entre los grandes ejes fluviales del territorio: el Llobregat, el Anoia y el Cardener, además de servir como motor para la “Barcelona interior”.

Marc Castells ha añadido que el próximo objetivo es “sacar a concurso la segunda fase del proyecto para que en un plazo de dos o tres años esté completado el tramo del Anoia”. También ha informado de que la parte correspondiente al Cardener, entre Castellgalí y Manresa, está a punto de licitarse para iniciar próximamente su desarrollo constructivo..