FC BARCELONA
Iñaki Urdangarin desvela el consejo de Rosell y agradece el gesto de Bartomeu y Laporta
El empresario fue condenado en el caso Nóos por malversar cerca de 6 millones de euros de fondos públicos para eventos deportivos a través de su fundación sin ánimo de lucro
La nueva temporada de 'Lo de Évole' está siendo un éxito total. Ayer, Jordi Évole entrevistó a Iñaki Urdangarin, quien fue condenado en el caso Nóos por malversar cerca de 6 millones de euros de fondos públicos para eventos deportivos a través de su fundación sin ánimo de lucro, para saber cómo vivió todo el proceso judicial, entre otros aspectos.
Durante la entrevista, Urdangarin desveló el consejo que le dio Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona: "Me dijo que creía que hubiese sido mejor que fuera donde estaba él, en Soto, con otras personas, que tenían como muy buen ambiente y a mí no me dieron esa oportunidad".
Por otro lado, el empresario quiso poner en valor el detalle que tuvo Josep Maria Bartomeu y el actual presidente del Barça, Joan Laporta, al no retirar su camiseta del Palau Blaugrana: "Fue un motivo de orgullo que mi camiseta siguiera al lado de tantos deportistas importantes y me sirvió de un cierto consuelo".
No fue una decisión sencilla para ambos dirigentes del club, debido a que recibieron bastante presión social para retirar su camiseta del recinto deportivo.
Así fue el inicio de Urdangarin en prisión
Urdangarin aseguró que su ingreso en la prisión fue complicado, pues confesó que "lloraba sin parar, me sentí muy mal de abandonar a mis hijos y de estar 1.000 días sin ellos". Uno de los momentos más duros fue cuando pensó que una opción era suicidarse, aunque finalmente lo descartó por sus hijos.
Además, tiene claro que él se llevó la peor parte del caso Nóos: "Soy el eslabón más débil. Atacarme a mí era mucho más fácil que atacar a otro lado".
El exduque de Palma se sinceró sobre su paso del mundo del deporte al de los negocios: "Me contagié de deseos y necesidades que nunca había tenido. Perdí humildad, sencillez, no me vino bien".
Sobre cómo afrontó formar parte de la Familia Real tras casarse con Cristina de Borbón, Urdangarin señaló que "nunca fue fácil formar parte de esta familia. Se defendían los intereses institucionales antes que los vínculos afectivos. Eran comidas prácticas, casi políticas".
