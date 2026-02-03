Iñaki Urdangarín cuenta la historia sobre cómo eligió el anillo de compromiso de Letizia

Iñaki Urdangarín ha lanzado recientemente su libro "Todo lo vivido", una autobiografía donde hace un repaso a su vida llena de altibajos, de cosas buenas y otras no tanto.

Ha estado promocionándolo de distintas formas, y una de ellas ha sido asistiendo a una entrevista con Jordi Évole, amigo del exbalonmanista, en el programa "Lo de Évole".

En el libro donde cuenta gran parte de sus vivencias, como es lógico, hace mención de varios miembros de la familia real dada la relación que tuvo con ellos al ser cuñado de la reina Letizia. Pero aquí es donde llega lo curioso, y es que no la ha mencionado en ningún punto del libro.

Algo que sin duda llamó la atención al presentador del programa de La Sexta y no pudo evitar preguntarle acerca de ello.

"Cuando llega doña Letizia a la familia prácticamente no tengo contacto mucho con ella. Ya son años que estamos fuera", contesta Urdangarín.

"Realmente no hay ningún episodio que he querido contar donde ella haya intervenido de una forma activa para poder explicar alguna situación. No he tenido un excesivo contacto con ella", continuó.

Se piensa que la relación entre Letizia e Iñaki, desde 2004 hasta 2011, empezó bien pero acabó enfriándose debido a que el exdeportista olímpico pidió a Felipe y Letizia que alojaran a sus padres en su casa para el bautizo de Irene Urdangarin, donde la reina se negó y se cortaron vínculos.

Pero otra historia interesante es que Iñaki Urdangarín fue el que compró el anillo de compromiso de Letizia a petición de Felipe VI. "Yo compré el anillo de Letizia", comenzó. "Mandé propuestas y decidió él. Hice una preselección. Tenía unas instrucciones". Esto se debe a que Urdangarín era muy amigo de Felipe VI, por lo que el rey, entonces príncipe, confió en su cuñado.