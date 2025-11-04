HERENCIAS
Iñaki Barredo, experto abogado advierte: este es el error más común que muchos cometen con las herencias
El experto revela un secreto a voces sobre cómo no planificarlas
Planificar una herencia de manera correcta puede tornarse en una tarea sumamente complicada si no tienes en cuenta varios aspectos claves sobre la misma.
Algo que el abogado Iñaki Barredo, experto en herencias, ha querido recalcar en relación a uno de los fallos más comunes que mucha gente comete a la hora de planificarla.
En este mismo sentido, Barredo destaca la idea de que, en general, las herencias suelen priorizar la idea de hacer un reparto igualitario entre los hijos, cosa con la que no termina de estar del todo de acuerdo.
La razón de esto último tiene que ver con que esto puede suponer grandes complicaciones en los repartos entre los descendientes que reciban las herencias, dado que los bienes de la persona no suelen ser líquidos al cien por cien.
En relación a esto último, el propio Iñaki Barredo aconseja no desatender el testamento y elaborar uno con el objetivo de que los hijos puedan lidiar con las herencias de la mejor forma posible
Esto se debe a que, haciéndolo, las herencias podrán ajustarse al máximo a las circunstancias de los hijos y, por tanto, hacer un reparto del patrimonio que sea más justo para ellos.
Por otro lado, los hijos podrán tomar una decisión más informada sobre si aceptar o no las herencias de sus padres y, en ciertos casos, rechazarlas si lo consideran oportuno.
Esto es especialmente aconsejable a la hora de no tener que afrontar pagos de impuestos y gastos de gestión que superen lo heredado y, por tanto, evitar que esto último se convierta en una carga económica extra.
