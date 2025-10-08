Iñaki Arcocha, experto en finanzas personales, sobre dejar la pausa para el café: "Al cabo de 10 años puedes tener 10.000€"

La economía personal tiene una gran importancia en la actualidad. La inflación y el elevado coste de la vida dificultan que muchas personas puedan llegar a final de mes. Por este motivo, la educación financiera y el ahorro se han convertido en pilares fundamentales.

En este contexto, Iñaki Arcocha, mentor financiero y patrimonial, ha señalado en 'Roca Project' alguno de los gastos innecesarios que, según su opinión, perjudica la gestión de las finanzas personales.

"Un café diario. Dos euros. Todos los días. Son 700 euros al año. Eso si lo inviertes al 5% durante 10 años son 10.000 euros", comenta el experto durante su intervención en el podcast.

Según el economista, los pequeños desembolsos diarios como cafés, plataformas de streaming u otros productos, pueden acumularse y tener un impacto negativo y significativo en las finanzas personales.

"Piensa en todos los pequeños dos euros que puedes eliminar para tener un mejor futuro", señala el experto. Por otra parte, Arcocha destaca que el ahorro no debe entenderse como una forma de guardar el dinero, sino como una inversión que lo haga crecer a largo plazo.

"Ahorrar sin invertir es como pagar por un buffet y no repetir", sentencia el economista. Arcocha defiende la importancia de la educación financiera, conocer la función de los intereses o entender cuando se trata de una inversión segura.

Las compras periódicas también son conocidas como 'gastos hormiga' y son muy habituales en la actualidad. "¿Necesitas todas esas plataformas de streaming? ¿Todos esos cafés? ¿Todos esos caprichos", cuestiona el experto.

"Solo hablamos del ahorro, pero no de la parte de la inversión. Estamos con la mentalidad de escasez y no de abundancia. Si piensas en ahorrar, piensas en pequeño porque eso tiene un límite", reflexiona Arcocha.