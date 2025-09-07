Iñaki Arcocha, experto en economía: No hagas más 'pausas para café', porque en 10 años podrías tener 10.000 euros

¿Quién no ha hecho alguna vez alguna parada para tomar café en el trabajo? Bueno, para los que les guste el café, claro. Pero esto que vamos a explicar se aplica para cualquiera que haga un pequeño descanso para tomar esta bebida o cualquier otra que le plazca como un zumo o un batido.

Es algo que millones de personas en España hacen día tras día, algo que incluso muchos ni tan siquiera perdonan bajo ningún concepto. Pero es algo que podría estar haciéndote perder una buena cantidad de dinero.

A priori, tomar un café es algo barato, por lo que no pasa nada porque te tomes uno al día, o al menos eso puede parecer.

Pero a largo plazo, esos pequeños gastos hacen mucho bulto. Eso mismo es lo que explica el experto economista Iñaci Arcocha en un reciente podcast, concretamente Roca Podcast.

“Un café diario. Dos euros. Todos los días. Son 700 euros al año. Eso si lo inviertes al 5% durante 10 años son 10.000 euros”, arranca Arcocha en el mencionado podcast.

Y no solo habla por el café, sino por todos esos pequeños gastos innecesarios que podríamos ahorrarnos día tras día; aunque parezcan poco, significan mucho al cabo del tiempo. “Piensa en todos los pequeños dos euros que puedes eliminar para tener un mejor futuro”, continúa.

Además de eso, ya de cara a los que quieren ahorrar, asegura que es muy importante invertir: “Ahorrar sin invertir es como pagar por un buffet y no repetir”. Entonces, ¿hay que eliminar todos los caprichos y los gastos innecesarios?

Nada más lejos de la realidad, pero sí es importante aprender a gestionar el dinero de una mejor forma: “Si eres lo suficientemente constante durante el tiempo suficiente, te va a ir bien”, concluye.