

SOCIEDAD

El Imserso anuncia novedades: claves importantes a conocer para reservar los próximos viajes de 2025/2026

La entidad ha revelado varios destinos y condiciones importantes

Nuevo plazo para los viajes del IMSERSO

Nuevo plazo para los viajes del IMSERSO / Xavi Espinosa | SPORT

Ramón Baylos

Los viajes del Imserso son conocidos como uno de los elementos más destacables de la jubilación por varias razones diferentes, pero la más importante tendría que ver con el apoyo social a las personas mayores. En este mismo sentido, la entidad organiza viajes para los usuarios con dos objetivos en mente: ofrecer experiencias únicas a precios muy asequibles y, por otro lado, paliar el paro estacional de los destinos vacacionales.

Pues bien, la cosa es que el Imserso acaba de anunciar cuáles son los destinos y condiciones de los próximos viajes en lo que queda del año 2025 y aquellos que se celebrarán en 2026. En este caso en concreto, el Imserso ha anunciado que ya se pueden hacer las reservas en las siguientes comunidades autónomas (por orden alfabético): Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Por otro lado, el día 8 de octubre se abrirán las reservas en el resto de comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

Más de 800.000 plazas

Y es que el Imserso ha aprovechado la situación para anunciar que en la próxima tanda de viajes habrá más de 800.000 plazas que se podrán reservar a lo largo de los próximos días. En este mismo sentido, los destinos variarán mucho en función de la zona a la que queramos ir, pero se dividen en tres grandes zonas: costa en Islas Balears y Canarias, costa en la península y destinos del interior.

Noticias relacionadas y más

De esta manera, el Imserso ha dado el pistoletazo de salida a una nueva tanda de viajes con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente a aquellas personas jubiladas que se animen a reservar una de las plazas que ofrece.

