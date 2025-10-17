Imputan al hijo del fundador de Mango por presunto homicidio: la familia rompe su silencio

¿Recuerdas la trágica murte de Isak Andic, fundador de la firma de moda Mango el pasado 14 de diciembre de 2024 mientras daba un paseo por la montaña de Monserrat? En esta ruta estaba acompañado junto a su hijo mayor, Jonathan Andic, y ahora la investigación ha dado un giro de 180 grados: Jonathan ha sido imputado por presunto homicidio.

Tal y cómo ha adelantado La Vanguardia, el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell ha imputado formalmente a Jonathan Andic por presunto homicidio, por lo que deja de ser testigo para convertirse en investigado.

¿Por qué se ha tomado esta decisión? Habría estado motivada por el análisis de su teléfono móvil, con el objetivo de esclarecer qué ocurrió realmente aquella fatídica jornada.

Ante una noticia tan sorprendente, la familia Andic ha lanzado un comunicado público en el que muestra su absoluto respaldo hacia Jonathan y pide respeto por el proceso judicial: "la familia Andic no ha hecho ni hará comentarios durante estos meses acerca del fallecimiento de Isak Andic. Sin embargo, desea mostrar su respeto por las diligencias que se han practicado y seguirá colaborando con las autoridades competentes".

En el texto se reafirma la confianza de la familia en la inocencia de Jonathan: "además, confía en que este proceso concluirá lo antes posible y que se demostrará la inocencia de Jonathan Andic".

A pesar de la imputación, La Vanguardia señala que la policía no ha encontrado indicios claros de criminalidad desde que comenzase la investigación nada más conocer el fallecimiento de Isak Andic. Sin embargo, sí se han detectado algunas contradicciones en las declaraciones del hijo del fundador de Mango, quien fue el único testigo presencial.

De esta forma, el caso sigue abierto y en manos de la justicia, a la espera de esclarecer qué fue lo que ocurrió aquel 14 de diciembre de 2025.