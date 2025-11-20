Impuesto de Sucesiones: Por qué solo tienes 6 meses para pagar, pero 30 años para decidir si aceptas la herencia

Lo sabemos. Una herencia es mucho más que un procedimiento complejo. Es también una etapa difícil en lo emocional, que se produce justo después de la muerte de un ser querido. Aunque no siempre es del todo así, puesto que existen una serie de plazos y tiempos que te permiten prolongar varias décadas el proceso.

Según datos publicados por OnLygal, las herencias se han convertido en la principal fuente de conflicto legal para el 77% de españoles. Y muchas veces esto se produce por un profundo desconocimiento en el campo del derecho sucesorio.

Uno de los mayores focos de litigio y costes innecesarios radica en la confusión de los plazos legales, un error muy común entre hermanos que heredan bienes inmuebles.

Al respecto habla la notaria Cristina Clemente, quien explica en sus redes sociales el error de base que cometen los hijos tras la muerte de sus padres: confundir el plazo para aceptar la herencia con el plazo fiscal.

Según confiesa la especialista, "pensáis que solo tenéis seis meses para aceptar la herencia, adjudicando todos esos bienes por partes iguales porque luego ya os extinguiréis el condominio". Sin embargo, la realidad es muy diferente.

Si bien es cierto que el Impuesto de Sucesiones debe autoliquidarse en un plazo de seis meses (prorrogables otros seis meses), el plazo para aceptar una herencia es de hasta 30 años, según la legislación civil.

La notaria señala que aprovechar la prórroga de seis meses en el pago del Impuesto de Sucesiones ofrece un respiro fundamental: un año completo para planificar la partición. Cristina aconseja emplear ese tiempo para "partir de verdad", optando por adjudicar el bien entero a uno de los hermanos y compensar al resto en metálico.

Una vía que evita la necesidad de firmar después una escrita adicional de extinción de condominio, traduciéndose en un ahorro directo de gastos notariales y del correspondiente Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).