Guadalajara - BarcelonaRetraso Guadalajara BarçaGuadalajara - Barcelona horarioTer StegenEquipos clasificados CopaAitana BonmatíPremiados The BestAnder BasurtoFinal NBA CupXavi PascualAudios Caso NegreiraXabi AlonsoFlorentinoParis FC - Barcelona dónde verMercado de FichajesParis Basketball - BarcelonaAbraham GonzálezClasificación LaLigaMbappé PSGDjMaRiiOFigoCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
Las impresionantes imágenes de Badalona tras las lluvias torrenciales: inundaciones, metro cerrado y caos en las calles

Las lluvias han dejado hasta 160 litros por metro cuadrado

Inundaciones en Badalona

Inundaciones en Badalona / Sport

Andrea Riera

Andrea Riera

Badalona vive horas de caos tras las intensas lluvias torrenciales que han azotado la ciudad este martes. Las precipitaciones han acumulado hasta 160 litros por metro cuadrado, provocando inundaciones en numerosas calles, con vehículos atrapados y comercios afectados, lo que ha generado problemas de movilidad y seguridad para los vecinos.

Ante este escenario, la Generalitat de Catalunya ha activado en fase de alerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones en Catalunya (INUNCAT) después de que el Meteocat advirtiera que se esperan chubascos de más de 100 l/m² en 24 horas.

Varios usuarios han compartido vídeos en la red social X (antes Twitter) en los que se ven calles completamente inundadas, con el agua acumulándose hasta cubrir parcialmente los vehículos y dificultando el paso de peatones.

El metro de Badalona se ha visto obligado a cerrar las estaciones de Badalona Pompeu Fabra, Pep Ventura, Gorg y La Salut ante la imposibilidad de mantener la seguridad de los viajeros. En los videos se aprecia cómo el agua se filtra por las escaleras mecánicas y los vestíbulos, complicando la circulación.

Además, el temporal ha afectado gravemente a infraestructuras urbanas. El centro comercial Màgic Badalona ha tenido que evacuar a trabajadores y clientes tras desprenderse parcialmente parte del techo debido al peso del agua acumulada, que comenzaba a inundar el interior.

Tras la activación del Plan Inuncat por parte de la Generalitat, el Ayuntamiento de Badalona ha activado el Plan Básico de Emergencias Municipal en fase de alerta hasta las 8 horas del miércoles, ante el riesgo de lluvias más intensas en las próximas horas.

Como siempre, se recuerda que, ante este tipo de situaciones, se deben extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de zonas inundables, como rieras, barrancos y pasos subterráneos.

