El impresionante hotel donde se alojará Inglaterra en el Mundial: jacuzzi, piscina al aire libre y suites de ensueño

A partir del 11 de junio, múltiples países se darán cita para batirse en duelo entre Canadá, México y Estados Unidos de cara al Mundial de este mismo año 2026. Y, mientras algunos equipos optarán por desplazarse según la situación lo requiera, otros han escogido la opción de establecer una sede central para alojarse durante la competición.

Ese mismo es el caso de la selección de Inglaterra, la cual se hospedará en la ciudad de Kansas City por un motivo muy concreto: los responsables del equipo han considerado que posee una situación geográfica lo bastante centrada como para poder acudir a los partidos sin demasiadas complicaciones.

En este mismo sentido, Inglaterra ya ha elegido un hotel concreto en el que quedarse y, según recogían desde The Sun, el establecimiento ofrece suites de ensueño que cuestan 200 libras por noche (lo que al cambio serían unos 230 euros).

El hotel en cuestión recibe el nombre de 'The Inn at Meadowbrook' y cuenta con instalaciones preparadas para la concentración de la selección. Sobre todo, si pensamos en lo que ofrecerá en cuanto a servicios entre los partidos.

Estamos hablando de un establecimiento que cuenta con jacuzzis y piscina al aire libre, lo cual será ideal para que los jugadores puedan relajarse y liberar tensiones a lo largo de toda la competición. No obstante, eso no sería todo.

Las informaciones apuntan a que Thomas Tuchel ocupará la gran suite de ensueño de 'The Inn at Meadowbrook', la cual servirá como centro neurálgico de toma de decisiones y revisión táctica del equipo.

Además, el hotel ofrece unas increíbles vistas al lago Meadowbrook, el cual se encuentra a varios kilómetros de la ciudad y proporciona una ubicación geográfica óptima en la que estar alejado del ruido cotidiano.

Algo que será esencial para cualquier selección que vaya a jugar el mundial 2026 por la necesidad de que los jugadores estén enfocados al máximo en la competición. Y, según parece, Inglaterra ya ha elegido el lugar exacto en el que se asentará a partir del próximo mes de junio.