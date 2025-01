El importante aviso de Javier Ruiz a los que cobran una pensión: "En febrero no se va a poder pagar"

Javier Ruiz estudió Periodismo y cursó un máster en economía internacional. Ha pasado por varios medios de comunicación, como Cadena SER, Mediaset o TVE. En la actualidad, ejerce como analista político y económico en diferentes formatos, además de dirigir y presentar el programa semanal de análisis político 'Las claves del siglo XXI', en TVE.

Ahora, el economista se ha pronunciado en Uppers sobre las pensiones, y es que el cobro de estas es uno de los pilares del estado del bienestar en España.

El valenciano ha explicado que "tenemos un descarrilamiento en la subida de las pensiones" y que esto se debe a que PP, Junts y Vox "han votado en contra de un decreto que contenía la subida de las pensiones, y ahora mismo no está aprobada".

Javier Ruiz ha comentado que la ley se empezó a tramitar y es por ese motivo que ya se han pagado las pensiones de enero, aunque todavía no se han recibido: "La tesorería de la Seguridad Social ya ha dicho: me paga usted la pensión y 43 euros más, que era lo que iban a subir. Esto está pagado, enero ya está en esa carrera, pero en febrero no hay ley para pagar esto. Y en febrero no se va a poder pagar esto".

El experto en economía ha asegurado que ahora tenemos una "subida de pensiones intermitente", ya que solamente se va a pagar enero: "La subida iba a ser de 602 euros por pensión media, es decir, 43 euros en 14 pagas, esto se acaba de terminar".