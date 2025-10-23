TIEMPO
La importante advertencia de Roberto Brasero sobre la ciclogénesis Benjamín
El experto plantea qué zonas se verán afectadas en las próximas horas
El final de octubre de este año será recordado durante mucho tiempo a causa de un fenómeno meteorológico que está dejando todo tipo de alertas a lo largo de España.
Estaríamos hablando, concretamente, de la ciclogénesis Benjamín, la cual ha engendrado una borrasca que ha puesto en alerta a distintos serivicios de meteorología.
En este mismo sentido, ya tenemos la nueva pedicción de Roberto Brasero, quien ha querido señalar que zonas del país deberían mantener precauciones a causo de este fenómeno.
De esta manera, el experto asegura que el área más castigada de España tendrá que ver con esas Comunidades Autónomas que colindan con el mar Cantábrico.
Teniendo que ver con esto último, Roberto Brasero ha lanzado varias adverencias por intensas lluvias y rachas de viento que tendrán lugar en el extremo norte de nuestro país.
Entre los lugares más afectados por la borrasca, encontraríamos los siguientes: golfo de Vizcaya, Galicia, Asturias. Aunque bien es cierto que no serán las únicas.
En relación a esto último, Roberto Brasero ha lanzado también un aviso para la Costa Brava, donde también tendrán lugar los efectos ya mencionados de la borrasca Benjamín.
Esa es la razón por la que durante hoy mismo, día 23 de octubre, habrá que extremar preocauciones a causa de un fenómeno meteorológico que podría extenderse a otras regiones a lo largo de la semana.
