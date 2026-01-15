El imperio millonario de Julio Iglesias: música, Caribe y lista Forbes

Las acusaciones a Julio Iglesias por parte de dos extrabajadoras han sido de todo cuanto se ha hablado durante estos últimos días. Pero esa polémica aún bajo investigación no cambia una realidad inmutable del artista: posee un imperio millonario como pocos en su profesión.

El excepcional patrimonio de Julio Iglesias

Acorde a datos actualizados de 2025, el patrimonio de Julio Iglesias asciende hasta los 630 millones de euros. Este es un dato que reveló la lista Forbes en su momento, haciendo que fuera el único artista español presente entre los 100 individuos más ricos del país.

Lógicamente, una importante parte de su riqueza deriva de su éxito en la música. Con más de 350 millones de discos vendidos, el éxito de Julio Iglesias es prácticamente irrepetible. Sin embargo, no es la única forma en la que el cantante ha ampliado su patrimonio con el paso de los años.

Uno de los negocios que más le han permitido ampliar su riqueza es el que remite al Grupo Punta Cana. Aquí trabajó con otros, como Óscar de la Renta, para impulsar el desarrollo turístico de la zona. Si bien con el tiempo su participación fue a menos, actualmente reside en la República Dominicana.

De hecho, uno de los principales activos de Julio Iglesias es el que remite a su mansión en La Villa. Este impresionante espacio cuenta con lujos como una playa privada, un helipuerto y un estudio de grabación. Todo lo que le podría hacer falta al cantante para una vida de lujo.

A todo esto hay que añadirle también que Julio Iglesias no ha parado de sumar propiedades con el paso de los años. Su inversión en inmuebles puede seguirse por Bahamas, Miami y Marbella, haciendo que tenga un imperio de la vivienda a nivel internacional.

Entre grupos de inversión, inmuebles y su éxito como artista, Julio Iglesias ha acabado dando forma a uno de los mayores imperios de riqueza de las últimas décadas, destacando especialmente entre artistas hispanos. Las ganancias de su carrera le ratifican como un nombre histórico.

¿Imaginabas que Julio Iglesias contaba con un patrimonio de esta entidad o te sorprende? Dicho esto, ahora toca ver si a medida que avances las investigaciones, las riquezas del cantante pueden acabar jugando un papel crucial en posteriores desarrollos.