El impactante zasca de este abuelo de 88 años a su cita en 'First Dates': "Parece mi abuela yo no tengo tantas arrugas"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Maite, una abuela que ha sido arrastrada por su nieta al programa porque según ella, necesita encontrar el amor. Maite tenía claros sus requisitos: "no quiero una persona obesa", ha sido lo primero que le ha dicho al presentador. "A mi me sobra algún kilo pero obesa no estoy", ha añadido y para ella tenía un gran sentido su petición: "porque una persona obesa demuestra que es una persona apática", le ha recalcado.

Y a cenar con ella ha llegado Ramón pero tampoco ha sido de su agrado: "Yo dije que quería una persona delgada pero no consumida", ha dicho. Pero es que a Ramón tampoco le ha gustado nada: "tiene los dientes como podridos de negro", ha soltado nada más verla.

Según iba avanzando la cita, peor era la conexión: "Este señor me queda pequeño, no me veo al lado de una persona tan enclenque", ha recalcado Maite. A él tampoco le ha gustado nada, "parece mi abuela, yo tengo 88 años y no tengo tantas arrugas".

Cuando han empezado a conocerse, Maite le ha contado que se murieron dos amigas suyas y que en el mes de mayo le atropelló un coche: "Yo veía que no vomitaba sangre ni nada, pero el dolor era tan grande". A lo que su cita ha dicho: "Esta persona está para llevarla de la mano porque va haciendo como puede".

En medio de la cita, Maite le ha preguntado que si querría que se vieran más, pero en la decisión final le ha dado calabazas, aunque Ramón a ella también. "Si no te gusto lo dices, ya sé que soy una vieja y un adefesio pero se dice".

Su cita le ha respondido: "Yo me encuentro más atleta que esta señora", y al final se la ha llevado su nieta: "de fiesta y te busco un novio".