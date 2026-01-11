El impactante salto de Laura Escanes desde 122 metros: "Fue super heavy"

Laura Escanes se enfrentó a uno de sus mayores retos: un salto desde 122 metros de altura. La creadora de contenido catalana ha compartido recientemente sus objetivos para este año, entre ellos, entrenar varias veces por semana, recorrer rutas en bicicleta, conectar con la naturaleza y, además, realizar un viaje en solitario. Todo ello, sin descuidar su prioridad absoluta: disfrutar de más tiempo de calidad con su hija.

El 2025 ya fue un año cargado de adrenalina para Escanes. La presentadora participó en la tercera temporada del reality de aventuras y deportes extremos La Travesa, y además dedicó tiempo a practicar ciclismo y esquí junto a su pareja, el deportista profesional Joan Verdú, compartiendo momentos deportivos únicos y escapadas llenas de acción.

El salto en la presa de Llosa del Cavall, de los más altos

El último desafío que ha asumido es un salto al vacío desde una plataforma situada a 122 metros de altura. Laura Escanes compartió el video a través de sus redes sociales. Se trata de el salto en la presa de Llosa del Cavall, cerca de Sant Llorenç de Morunys, en un entorno natural de gran belleza.

Con 122 metros de altura, es uno de los saltos más altos de España y Europa, y Escanes lo ejecutó utilizando un sistema de cuerda elástica diseñado para frenar la caída de manera progresiva, alcanzando velocidades cercanas a los 100 km/h.

La actividad estuvo supervisada por profesionales especializados en saltos desde la presa, asegurando que todo se realizara con control técnico y máximo cuidado.

La publicación de Escanes generó gran impacto en sus seguidores. Comentarios como “A punto de morir pero impecable” o “Ni aunque me paguen un millón de euros”.

Con 29 años, Laura ha compartido también sus sueños personales: desea ampliar su familia, tener una casa en Menorca y presentar algún programa televisivo.