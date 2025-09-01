El impactante motivo por el que el influencer Pablo Garna abandona sus redes sociales

Conocido por ser católico y compartirlo sin miedo en sus redes sociales, el modelo e influencer Pablo Garna cuenta con más de 650.000 seguidores en Instagram. Cualquiera diría que el joven tiene la vida solucionada, pero para sorpresa de todos, ha decidido dar un giro de 180 grados anunciando que entrará en un seminario para convertirse en sacerdote.

En tiempos muy diferentes a los que regían hace varias décadas, Pablo Garna se ha abierto en canal con su comunidad de seguidores y ha admitido que lo ha tenido claro durante mucho tiempo: "para mí, el verdadero éxito está en vivir la vida que Dios pensó para mí, hacerle caso a su voz en mi corazón más profundo". De ahí que empiece a formarse en el sacerdocio.

El joven comenzó explicando que "no sabía si este momento llegaría algún día, pero ha llegado". Cree que es el instante perfecto para dar el salto a "una etapa marcada por el silencio, la oración, los hábitos y la rutina (...). Una vida de entrega al servicio de los demás".

Como bien explica en el mismo post en el que anuncia su nueva vocación, "han sido casi cuatro años maravillosos en los que desde el primer día soñé con llevar el amor de Dios a través de esta pantalla". Tiempo en el que ha acumulado más de medio millón de seguidores, a quienes es incapaz de prometer si volverá a las redes.

"Por lo pronto, este mes de septiembre seguiré subiendo cosas con normaldiad y te seguiré compartiendo mi vida, preguntas que puedan surgir a raíz de este vídeo, comentatas con mi madre...", sigue explicando el creador de contenido.

Sin duda alguna, una 'confesión' muy valiente la de Pablo Garna, quien ha decidido abandonar su vida actual y seguir el camino que Dios le ha marcado: "solo Dios basta".

El recibimiento por parte de sus fans ha sido atronador: más de 76.000 likes en pocas horas y miles de comentarios apoyando la decisión que ha tomado.