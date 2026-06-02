La impactante imagen de Kiko Matamoros desde el hospital: "Estoy contagiado por el síndrome Riquelme"

Kiko Matamoros es, sin duda, una de las figuras más polémicas, influyentes y polarizadoras de la crónica social y la televisión en España. Su carácter directo, su tono incisivo y su capacidad para generar debates extremos lo han mantenido en la primera línea mediática durante décadas. A lo largo de su larga trayectoria en el mundo de la televisión, el madrileño ha participado en distintos programas del corazón como Sálvame, Crónicas Marcianas o su último proyecto, 'La familia de la tele'.

El colaborador de televisión siempre está en boca de todos, y en los últimos días ha vuelto a estar en el punto de mira por someterse a otra operación estética. Esta no sería la primera vez, ya que se estima que a lo largo de su carrera profesional ha pasado por quirófano más de diez veces, incluyendo rinoplastia, liposucciones, marcación abdominal, blefaroplastias, lifting facial, injerto capilar y otoplastia, entre otros retoques.

Todas estas intervenciones han supuesto una gran cantidad de dinero, invertido para transformar su apariencia física y verse mejor frente al espejo.

Una nueva operación y mención especial al Real Madrid

En su cuenta de Instagram, publicó una fotografía, estirado en una camilla, con la cara vendada y la zona de los ojos muy hinchada. El colaborador de televisión volvió a pasar por quirófano para someterse a una nueva operación de cirugía estética.

"Hoy me he sometido a una intervención de cirugía estética; me he rebanado la papada en la clínica Egos @clinicaegos de Barcelona. El resultado es el que veis en la foto inferior, o quizás exagere un poco. La verdad es que creo que estoy contagiado por el “síndrome Riquelme”, quien no ha tenido empacho en manifestar que tenía 15 años de edad cuando se celebró la junta del 7 de diciembre de 2008", empezaba diciendo en la publicación.

Además de confirmar de que se estaba operando, se metió de lleno a las elecciones del Real Madrid, posicionándose con Florentino Pérez y acusando de 'mentiroso' a Riquelme. En realidad tenía ya nuestro amigo Enrique 19 años. ¿Si mientes en eso porque vamos a creerte en todo lo demás?. ¡Ojo! es una edad en la que tienes derecho al sufragio activo, responsabilidad penal plena, etc. Ya sabemos que bien directamente o por persona interpuesta, nos han contado el farol de Klopp, Haaland y algún otro niño muerto. ¿Cuántas mentiras más conforman su programa electoral?. #Riquelmeyonotecreo", cerraba.

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Kiko Matamoros es un madridista confeso y apasionado, seguidor incondicional del ⁠conjunto blanco desde su infancia. Es socio del club y está muy implicado en su estabilidad institucional. Ha llegado a enviar una carta pública a Florentino Pérez solicitando el voto de la masa social para blindar al presidente frente a intentos externos de asaltar el club.