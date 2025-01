El impactante estilo de Inés Hernand en el Benidorm Fest sorprende a todos

Inés Hernand nunca pasa desapercibida y su llegada al Benidorm Fest lo ha vuelto a demostrar. La presentadora se ha convertido en el centro de todas las miradas durante la rueda de prensa previa a las semifinales, celebrada en el Mirador del Castillo de Benidorm, con un atuendo que no ha tardado en hacerse viral. Su apuesta: una chaqueta cargada de banderas de España y un curioso accesorio en el tobillo que ha dejado a todos boquiabiertos.

Luciendo un camisón negro como base, Inés optó por una chaqueta que no dejó indiferente a nadie. "Me he inspirado en la icónica e inigualable María Eizaguirre, y en el país tan maravilloso que tenemos. Si algo debe representar al Benidorm Fest, es la marca España", afirmó. No contenta con ello, lanzó un mensaje al resto del mundo con su característico humor: "Voy a conquistar al público internacional, que es el único que me falta".

Pero su atuendo no fue solo estética, sino también una declaración de intenciones. "Esta bandera es de todos, todas y todes. Hay que resignificar nuestra patria", dijo a los medios. Para ella, el uso de estos símbolos no debe limitarse a ciertos sectores de la sociedad: "Quiero que dejen de ser exclusivos de ciertos grupos y demostrar que se pueden llevar con orgullo y sin ironía".

Si la chaqueta ya había dado de qué hablar, el detalle en su tobillo no pasó desapercibido: una pulsera telemática. Con su habitual tono sarcástico, Hernand aclaró la razón de su accesorio: "Estoy de permiso del arresto domiciliario. Me han liberado para el Benidorm Fest". Y es que, según ella, hagas lo que hagas, siempre molestarás a alguien, así que mejor mantenerse fiel a uno mismo.

Aunque el atuendo ha causado sensación, no repetirá exactamente el mismo look en las galas. "Me encantaría, pero hay que mantener cierta coherencia con el formato. Iré en progresión, con guiños, pero sin perder la esencia de una gala", explicó.

Su regreso al Benidorm Fest también ha sido motivo de alegría para ella. "Es mi cuarto año en este proyecto y estoy agradecida de volver. Lo mejor es el trabajo en equipo con mis compañeras: nos apoyamos en todo".

Sobre los 16 artistas que buscan representar a España en Eurovisión, Hernand tiene claro que la competición será reñida. Y aunque le encantaría ser la presentadora de Eurovisión, reconoce con humor: "No creo que caiga esa breva, pero oye, soñar es gratis".