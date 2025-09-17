El impactante declive físico de Usain Bolt tras retirarse: "Me quedo sin aliento cuando subo las escaleras"

Usain Bolt es posiblemente el atleta más famoso del mundo en su disciplina, la velocidad. Un nombre 'molón' combinado con un rendimiento solo a la altura de él mismo le han convertido en uno de los deportistas más queridos en el mundo entero.

El jamaicano estableció el récord del mundo en 100 metros lisos en los Mundiales de Berlín de 2009, con una marca de 9,58 segundos, y también el récord olímpico, con 9,63 segundos en los Juegos de Londres 2012. También tiene el récord en 200 metros, con 19,19 segundos, y en el 4x100, con 36,84 segundos.

Pero esa época queda muy lejos. Bolt actualmente tiene 39 años y su condición física no es la misma que cuando alumbraba al mundo entero con una superioridad física casi insultante respecto a sus contrincantes, que le permitía incluso relajarse en los últimos metros de carrera y gracias a la que consiguió 8 oros olímpicos y 11 Mundiales.

Precisamente, Bolt es uno de los atractivos de las pruebas que se están celebrando en Tokio, aunque si se ha convertido en noticia es por una interesante reflexión acerca de cómo ha cambiado su estado desde su era dorada.

Al preguntarle sobre qué hacía en su día a día ahora que tiene todo el tiempo libre que quiera, el jamaicano confirmaba que se dedica a relajarse: "Normalmente, me despierto a tiempo para ver a los niños irse a la escuela. Y luego depende; si no tengo nada que hacer, simplemente me relajo. A veces hago ejercicio si estoy de buen humor", indicaba.

Si no, en cambio, prefiere quedarse en casa haciendo planes sencillos, como el resto de mortales: "Veo series hasta que los niños regresan. Paso un tiempo hasta que comienzan a molestarme y me voy. Luego veo películas o hago Lego", aseguraba.

Lo más impactante, aunque puede que respondiese con ironía dadas las risas que acompañaron sus palabras, fue cuando comentó de qué manera entrena: "Entreno en el gimnasio, pero ahora tengo que comenzar a correr porque cuando subo las escaleras me quedo sin aliento", apuntaba.

Bolt tiene dinero de sobras para vivir tranquilo, pese a que hace unos años sufrió una estafa con la que perdió 12 millones de dólares conseguidos a partir de su actividad deportiva y patrocinios diversos. Según revelaba la revista Forbes en 2023, antes del suceso, el exatleta acumulaba más de 100 millones de euros de patrimonio.