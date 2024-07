La impactante confesión de este soltero de 'First Dates': "Yo pillé a mi novio en este programa y dijo que era soltero"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a César ha venido al programa después de que le rompieran el corazón: "Yo pillé a mi novio en este programa y dijo que era soltero", le ha confesado a Elsa Anka.

A cenar con él ha llegado Juan se define como una persona a la que nada le para: "Lo que tengo de puta lo tengo de santa", ha dicho. César es colombiano y un apasionado del lujo, tanto es así que a su perrita la puso a Channel en memoria de la prestigiosa firma: "cuando la vi, sentí que era una perrita de diseño".

César no quiere sufrir más y busca a un español con tres descendencias, "no porque quiera papeles que ya los tengo, es porque quiero vivir el sueño de tener un novio español".

Durante la cena el feeling ha estado presente por parte de César pero Juan, por su parte, ha reconocido que no le ha gustado nada que viniera con las uñas pintadas y con bolso:"Esas cosas a mí no me ponen", señalaba.

Por otro lado, Juanito le ha confesado a su cita que vive con su madre y su gatita: "Siempre estoy lleno de pelos, donde hay pelo hay alegría".

Eso le ha gustado a César, pero lo que le ha encantado más aún ha sido el momento que han pasado en el fotomatón porque los dos se han besado pero las cosas no pintaban tan bien como parecía: "no me ha gustado, pero un morreito no se lo voy a negar".

En la decisión final César le ha dicho que no volvería a tener una cita con él porque no tenían los mismos gustos, y lo que no ha visto venir ha sido la misma respuesta de Juan.