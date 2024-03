La impactante confesión de este soltero a su cita en 'First Dates': "Tengo una academia que enseña a tener sueños lúcidos y salir del cuerpo"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Chioma, una mística espiritual que tiene fe, afirma que tiene sueños premonitorios, por ejemplo: se mudó a Barcelona porque a raíz de un sueño premonitorio supo que su destino estaba allí. En el amor, no ha tenido premoniciones y no ha estado con nadie que "vibre con ella, en el sentido de las energías".

A cebar con ella, ha llegado Eneko pero a primera vista no le ha gustado: "me gustaría tener un hombre grande". Eneko es de Bilbao pero vive en Ecuador, en un proyecto de protección de la amazonía ecuatoriana.

Durante la cena, Chioma le ha contado que se está enfocando en el mundo social: "estoy trabajando en una tienda que reparte alimentos a personas necesitadas". Algo que a Eneko le ha encantado. Le encanta lo esotérico y se define como "investigadora holística".

A su cita le ha contado que le encanta el "tarot, los sueños"...y eso ha gustado a Eneko porque tuvo una experiencia paranormal en los sueños: "hace 8 años fundé una Academia que enseña a la gente cómo tener sueños lúcidos y poder salir de su cuerpo y moverse".

En ese punto Chioma ha visto que tenían más cosas en común de lo que pensaban. Eneko le ha contado que ahora se siente más libre que en otro momento porque no tiene casa y está viajando de mochilero. "Me siento libre de poder viajar a donde yo quiera sin tener que volver a ningún sitio".

Chioma se ha quedado fascinado con la vida de Eneko porque quiere desapegarse de lo físico: "lo haría un rato pero no dejaría todo el tiempo mi vida ahí". Eneko se marcha a finales de mes, y Chioma lo ha tenido claro: "voy a ir a verte lo sabes ¿no?".

En ese mundo mochilero, ella ha supuesto que para su cita debe ser complicado encontrar pareja: "Busco conexiones profundas" y mirando a cámara ha dicho: "eso no se ha producido hoy".

En el momento de la decisión final, Chioma ha querido tener una segunda cita con él porque le ha parecido una persona muy interesante y querría conocerlo un poco más pero Eneko no ha sentido lo mismo y no ha querido tener un segundo encuentro.