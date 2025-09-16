El impactante caso de una médica alemana con Síndrome de Tourette que no puede parar de gritar "Hitler"

En la actualidad existen innumerables enfermedades, afectaciones de salud o condiciones humanas que permiten a la comunidad científica seguir avanzando en los caminos correctos y a los que las padecen poder identificar qué es exactamente lo que les ocurre.

El Síndrome de Touret es una "condición médica del sistema nervioso que hace que las personas tengan espasmos, movimientos o sonidos repentinos y repetitivos llamados tics", según indica el organismo norteamericano, el US Centers for Disease Conrol and Prevention (CDC).

En España hay tres millones de personas que padecen este síndrome y en más de una ocasión los medios de comunicación han dado voz a quienes lo sufren con el objetivo de normalizar una situación que puede convertirse en incómoda de no saber de la existencia de esta afectación. Además, desde la Sociedad Española de Neurología se apunta a que las personas con Tourette es fácil que también presenten otro tipo de trastornos neuropsiquiátricos, "siendo los más frecuentes la ansiedad, el TDAH y el TOC".

Por eso, los que lo sufren tienen mayores dificultades para desarrollar una vida como la del resto de personas que no lo viven, pues en muchas ocasiones estos tics se manifiestan en forma de insultos o palabras malsonantes que pueden sorprender a quienes no conocen la afectación.

Este es precisamente el caso de una mujer alemana que sí que ha conseguido llevar una vida productiva como médico, pero que por culpa de este síndrome es incapaz de controlar un impulso que le obliga a mencionar a "Hitler" cuando habla con otra gente.

En un vídeo recuperado por la cuenta @andygm.aleman se puede ver una pequeña muestra de la vida de esta persona en una entrevista para la televisión germana: "¿Cómo reaccionan los pacientes, tienes que explicarlo siempre?", pregunta la periodista a la joven.

"Afortunadamente, en la interacción con pacientes, 'Hitler', tengo pocos o ningún tic. Generalmente, cuando estoy concentrada, 'Hitler', los tics, 'tic', son mucho menores", asegura la mujer. Aunque Alemania es tajante con los temas que hacen referencia al nazismo o a su simbología con penas recogidas en la ley, en casos como este evidentemente no se puede intervenir.

"También cuando estoy muy concentrada, ya sea en la actividad o en la conversación con, 'Hitler', el paciente, que los tics quedan tan suprimidos que casi no sale ninguno", apunta.

Los comentarios en el vídeo no han dejado pasar la oportunidad de ironizar con este caso: "Lo hago constantemente y no tengo Tourette", indica uno de ellos. Otro hace broma con que esto es "lo mismo que le pasa a Pedro Sánchez con Franco" y otro que paunta en la misma dirección: "Hay muchos que están todo el día con Franco enla boca y no tienen ese síndrome", se puede leer.