El impactante cambio de voz de Selena Gomez en 10 años que ha sorprendido a las redes

Selena Gomez (Estados Unidos, 1992) emergió en su adolescencia como una de las actrices más cotizadas de Disney en el momento más álgido de Disney Channel en nuestro país. Con su aparición en 'Los Magos de Waverly Place' se ganó un hueco en los corazones de los chicos y chicas que crecieron en esa época, aunque con el tiempo fue perdiendo protagonismo en el mundo de la actuación para potenciar su carrera musical. Ahora, vuelve a situarse ante los focos tras el éxito de la película 'Emilia Pérez', nominada a los Oscar y polémica por las publicaciones xenófobas de Karla Sofía Gascón.

Durante su etapa juvenil, cuando además internet era mucho más salvaje que en la actualidad, la actriz estadounidense de ascendencia mexicana recibió numerosas críticas por su físico que cada vez iban a más. Al final, cansada de comentarios, ella misma reveló que sufre de una enfermedad autoinmune llamada 'lupus' de la cual fue diagnosticada con solo 21 años y obligó a tomar quimioterapia, tras los rumores de que estaría sufriendo algún tipo de adicción.

Esta condición, entre otras cosas, provoca que los médicos le recomendaran no quedarse embarazada por el riesgo que podría suponer tanto para ella como para su futuro bebé. Además, también sufre de un trastorno bipolar que le ha provocado ataques de pánico, depresión y ansiedad y, más recientemente, ha anunciado que también sufre SIBO y que por eso no tiene el cuerpo perfecto que muchos presuponen en Hollywood: "Tengo brotes. Me da igual no parecer un monigote plano. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, NO soy una víctima. Solo soy un ser humano", explicaba en X.

El cambio de voz de Selena Gomez

Con un historial clínico como este, es normal que una persona cambie. Aunque lo que ha sorprendido a muchos es que esta metamorfosis también se ha reflejado en su voz, la cual suena muy diferente a la que tenía en sus inicios en el mundo del espectáculo.

Ahora, las redes han tirado de hemeroteca y han recuperado una entrevista que se le hizo en una alfombra roja en 2015 y se ha comparado con una más reciente. Mientras que en la primera tiene un tono bastante grave, en la más cercana suena mucho más agudo, e incluso apagada, como consecuencia de sus problemas con el lupus y la medicación necesaria para combatirlo, aunque es una enfermedad que actualmente no tiene cura.