El impactante cambio de vida de Bernie Ecclestone, 95 años, desde dentro: padre de una anciana de 70 años y de un niño de 5

Bernie Ecclestone celebra su 95 cumpleaños. El expiloto y presidente de la Fórmula 1, se mantiene más activo que nunca. El empresario británico, pese a sus inmensurables riquezas, sigue disfrutando de la vida de una forma diferente, silenciosa, en el pueblo suizo de Gstaad con su esposa, Fabiana, de 49 años, y su hijo de cinco años, Ace. En 2020, con 89 años, tuvo su cuarto hijo para extender su descendencia.

Como presidente emérito de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone aún transita los paddocks en los principales circuitos alrededor del planeta. El empresario británico ya no es CEO de la máxima categoría del automovilismo desde 2017, pero su legado lo mantiene como una figura importante en esta competencia. “Bernie y yo somos un equipo, y estamos criando a Ace como un equipo. Cuando me impaciento un poco, él le explica con su habitual calma y serenidad que no puede ver la televisión durante media hora hasta que termine su tarea”, explicó su esposa Fabiana, de 49 años, sobre la intimidad de la crianza de su último hijo.

La pareja, quienes pasan su tiempo entre Suiza y Brasil, mencionan que desde hace unos años están centrados en la vida familiar, centrada en la crianza de su hijo pequeño. "Ace es un chico maravilloso", decía. "Es brillante, curioso y le interesa todo", comentaba Fabiana.

La fortuna de Bernie Ecclestone: cerca de 4.000 millones de dólares

A punto de alcanzar el siglo de vida, Bernie Ecclestone ha decidido desprenderse de muchos de sus bienes materiales con el propósito de simplificar su día a día. El histórico empresario del automovilismo conserva una riqueza que ronda los 4.000 millones de dólares.

Durante los primeros meses del año se supo que había vendido su valiosa colección personal de 69 automóviles de Fórmula 1, tasada en unos 500 millones de libras esterlinas, al heredero de Red Bull, Mark Mateschitz. “Me tranquiliza saber que esta colección está en excelentes manos”, comentó al anunciar la operación.

Después de desprenderse de sus coches, el medio alemán Bild informó que Ecclestone también se deshizo de uno de sus yates y planea vender otro próximamente. Su intención, aseguran, es reducir las complicaciones de su vida cotidiana. Su esposa coincidió con la decisión, señalando que apenas utilizaban las embarcaciones una semana al año.

A pesar de su gran patrimonio, calculado en unos 3.000 millones de libras, el matrimonio lleva un estilo de vida bastante sencillo, residiendo en un chalet con vistas a las montañas.

Padre de nuevo… más de tres décadas después

Ecclestone vive una etapa diferente junto a su hijo menor, de cinco años, algo que resulta curioso considerando su edad y su extensa familia. El exmandatario de la Fórmula 1 tiene además tres hijas: Deborah (70 años), fruto de su primer matrimonio con Ivy Bamford, y Tamara (41) y Petra (36), nacidas de su relación con Slavica Radic, su segunda esposa.

“Es una sensación muy especial”, reconoció. “Ves a tu hijo mayor y al más pequeño, y te das cuenta de todo lo que ha pasado entre ambos”. Su hijo Ace asiste a un colegio internacional cercano a su hogar y ya domina inglés, portugués y suizo-alemán.

Bernie ecclestone, con james hunt (1976) / SPORT.es

Reflexiones sobre la amistad y el paso del tiempo

En una mirada más personal, Ecclestone habló sobre las amistades que marcaron su trayectoria en el automovilismo. “A lo largo de los años conoces a mucha gente, pero los verdaderos amigos son pocos. Creo que eran cuatro; ahora solo queda uno”, comentó, refiriéndose a Flavio Briatore.

Los otros tres —el campeón austríaco Jochen Rindt, el expresidente de la FIA Max Mosley y el triple campeón mundial Niki Lauda— ya fallecieron. Estas pérdidas han llevado al exjefe de la Fórmula 1 a reflexionar sobre el reducido círculo de personas con las que compartió medio siglo en el paddock.