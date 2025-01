El impactante cambio físico de Sandro Rey tras reaparecer en televisión: "Ya no me conoce ni mi madre"

El tarotista más famoso de la televisión durante la década de 2010 fue, sin duda, Sandro Rey. El vidente pasó por diversas cadenas de televisión, aunque su etapa más destacada la encontró en Mediaset y sus contestaciones fueron carne de 'meme' gracias a programas de 'zapping', como el 'APM?', en Catalunya.

Su popularidad le llevo a traspasar el mundo de la adivinación y pasar a formar parte de la plantilla de realities como 'Sálvame', 'GH VIP' o 'Mira quién salta', donde alcanzó nuevas cotas de fama, mientras que su apariencia característica le hacía fácilmente reconocible: figura esbelta y una cabellera negra, lácea y larga. Ahora, sin embargo, toda esa imagen ha quedado completamente atrás y ha reaparecido en público con un 'look' totalmente distinto.

El pasado fin de semana reaparecia en la televisión generalista, en el programa 'Col·lapse' de la televisión pública catalana. Con 57 años, Sandro Rey ha dejado atrás la etapa en el corazón del 'mainstream' televisivo y ha encontrado su recoveco en el "canal D de la TDT todos los jueves", apuntaba durante su aparición en 3Cat. Sin embargo, lo más destacado y más evidente fue su notorio cambio físico, como así se lo recordó Ricard Ustrell, presentador del espacio: "¿Te has cambiado el look?", le preguntaba.

Sandro Rey aparece en la televisión generalista con un 'look' totalmente distinto al que se le recordaba. / 3Cat

"Ahora ya no me conoce ni mi madre", revelaba con humor el vidente, reconociendo que "el pelo largo era parte de otra etapa". En este sentido, su melena característica llegó a su fin por un motivo principalmente estético, pues la edad pasa factura a todos: "Se me empezó a aclarar y tenía más calvitas. Cuando se veía desde atrás, no quedaba bien. Decidí que era hora de pasar página", comentaba.

Otro cambio sustancial en su imagen es su ganancia de peso. Todos recordamos al tarotista como alguien bastante delgado, algo que destacaba todavía más en comparación con su extensa cabellera: "He engordado 10 kilos también", comentaba respecto a su aspecto actual, que juntamente con el corte de pelo le da una imagen de un hombre más maduro.

Más allá de esto, Sandro Rey continúa vinculado al esoteristmo en su nuevo espacio de televisión y sigue con la lectura de las cartas del Tarot a los presentadores de su nueva cadena, porque algunas tradiciones es mejor no romperlas.