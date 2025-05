El impactante cambio físico de Josep María Mainat: "Estoy retocado"

Josep María Mainat es un reconocido productor de televisión, exmiembro del grupo La Trinca y cofundador de la productora Gestmusic, responsable de exitosos programas como 'Operación Triunfo', 'Crónicas Marcianas' y '¡Mira quién baila!'.

Su vida dio un cambio de 180 grados en la madrugada del 23 de junio de 2020, cuando su mujer, Ángela Dobrowolski, intentó asesinarle mientras dormía.

El catalán entró en coma y estuvo a punto de morir. La pareja había discutido y la alemana aprovechó que el productor estaba dormido para inyectarle insulina, sabiendo que él era diabético y que le podía provocar una hipoglucemia grave.

Ahora, a sus 79 años, Mainat ha decidido cuidarse e invertir en tratamientos para mejorar su físico. Tras subir una fotografía en su cuenta de X, fueron muchos los que le preguntaron si la imagen había sido retocada, algo que desmintió.

"A los que me preguntáis si la foto está retocada, no. No lo está, pero yo sí. Me he adelgazado ocho kilos, me he arreglado toda la dentadura, me he hecho un implante capilar, entreno cada día (3 días hago musculación), tomo una serie de suplementos científicamente probados y hago baños fríos", escribió.

Als que em pregunteu si la foto està retocada, no. No ho està.

Jo sí :

1. M'he aprimat 8 kg

2. M'he arreglat tota la dentadura

3. M'he fet un implant capilar

4. Entreno cada dia (3 dies faig musculació)

5. Prenc una sèrie de suplements científicament provats

6. Faig banys freds pic.twitter.com/xwD4RyX3SD — Josep M. Mainat (@MainatJM) May 3, 2025

En cuanto a los suplementos, detalló que él se toma Omega 3, complejo vitamínico/mineral, vitamina D3+K2, Melatonina 0,5 mg, extracto de melena de León y extracto de té verde: "Todo por menos de 4 euros al día (...) Que me vayan bien a mí, no significa que le funcione a todo el mundo. Primero informaros".

Además, el catalán aseguró que no todos los cambios son cuestión de dinero: "Adelgazar es gratis, los baños fríos también, el ejercicio depende del gimnasio, pero también se puede hacer en casa y los suplementos también son baratos. Los dientes y la prótesis capilar es lo más caro, pero vale la pena".

Josep María Mainat declaró que prefiere invertir en esto antes que cambiar de coche: "Cuestión de prioridades".