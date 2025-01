El impactante cambio físico de David Beckham que preocupa a todos: "Está en decadencia"

David Beckham, reconocido mundialmente por su exitosa carrera como futbolista, ha logrado consolidarse también como un astuto empresario e inversor. Tras retirarse del fútbol profesional, Beckham ha diversificado su enfoque hacia el mundo de los negocios, invirtiendo en una amplia gama de sectores que van desde el deporte y la moda hasta la tecnología.

El exfutbolista de equipos como Real Madrid, Milan, PSG y Manchester United, entre otros, fue el protagonista del programa 'Today' de la NBC. Solo al llegar al plató de televisión preocupó a gran parte de la audiencia por su apariencia física, debido a que tenía la cara muy inflamada.

Esta reaparición no ha pasado por alto y en el programa de 'Aruseros' han analizado la imagen de Beckham, donde se le puede ver que tiene el rostro hinchado. El presentador del programa, Alfonso Arús, ha asegurado que el dueño del Inter Miami está "ligeramente más hinchado". Por otro lado, la colaboradora Tatiana Arús ha comentado que "imaginamos que se debe a algún retoque estético"

Aparte, ha señalado que "es cierto que, a veces, cuando te sometes a algún tipo de retoque estético debe bajar esa hinchazón". La más contundente con el exfutbolista ha sido Patricia Benítez, tertuliana de 'Aruseros', que no se ha mordido la lengua para criticarlo: "Está en decadencia, horrible".

No obstante, Angie Cárdenas ha querido defender al ex del Real Madrid explicando que "da la sensación de que le cuesta hasta reír porque no puede mover los músculos de la cara. Está un poco extraño. Igual la luz de plató no es la mejor".

David Beckham en la NBC / La Sexta

A pesar de todo el ruido mediático que se está generando en torno a la imagen del exdeportista de élite, por ahora se desconoce si se ha sometido a alguna operación estética. Sin embargo, lo que queda claro es que el rostro de Beckham ha cambiado.