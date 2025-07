El impactante cambio físico del actor John Goodman a sus 73 años

El cine no se podría entender sin John Goodman. El actor estadounidense ha marcado un antes y un después en la industria cinematográfica. El intérprete se dio a conocer mundialmente gracias a su papel de Dan Conner en la serie Roseanne y también por sus interpretaciones en Los Picapiedra, Barton Fick, The Artist, entre otras.

Ahora, el estadounidense ha dejado a todo el mundo sorprendido tras aparecer en el estreno de 'Los Pitufos' con un aspecto totalmente distinto, pues ha perdido casi alrededor de 100 kilos a sus 73 años de edad.

El actor decidió acudir con un traje azul marino para lucir ante las cámaras su gran cambio físico. Esta transformación se debe a una decisión que llevó a cabo en 2007, con el objetivo de dar un vuelco radical a su rutina.

En una entrevista en 2010 para la revista 'People', el intérprete confesó que llegó a pesar más de 200 kilos por culpa del sedenterismo y de la adicción de estar únicamente viendo la televisión en su tiempo libre.

El momento en el que cambio su mentalidad fue al mirarse al espejo: "Me cansé, me harté de mirarme. Te estás afeitando en el espejo y no quieres mirarte. Se vuelve peligroso".

Las dos primeras decisiones que tomó fue dejar de beber y comer en exceso: "Estaba desperdiciando mi vida. Se necesita mucha energía para quedarse pensando qué vas a comer a continuación y yo quería vivir una vida mejor".

El principal problema que tenía era que "comía un poco y ya me descontrolaba. Comía todo el tiempo, era compulsivo", según explicó al canal 'ABC'. El éxito del cambio fue empezar a controlar las porciones de comida.

A lo que respecta al deporte, el estadounidense llegó a entrenar seis días a la semana, pero siempre acompañado de su entrenadora personal: Mackie Shilstone.

El cambio de John Goodman / Sport

"Esta vez quise hacerlo despacio, bien. Llegaba a una edad en la que ya no podía quedarme quieto", declaró. Su última aparición pública quedó demostrado que todas las decisiones que tomó han salido a la perfección tras perder casi 100 kilos.