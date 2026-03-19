"Impacta que Alexia Putellas te pida un ‘selfie’"

El ‘LaLaTour’ promete ser una apisonadora que ofrecerá emociones fuertes a todos aquellos que se acerquen a la instalación de Montjuïc. SPORT habló con ‘Rober’ de deporte, cantera azulgrana y arbitraje.

Siempre empezamos este ciclo de entrevistas con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Ostras, buena pregunta. Nos compararía con los deportistas de mucho trabajo y constancia. Como los corredores de maratones que entrenan sin parar y consiguen su objetivo. Llevamos muchos años currando y en los últimos tiempos hemos cumplido muchos sueños gracias a que no hemos dejado de empujar para estar donde estamos. Y estamos recogiendo los frutos de esta trayectoria.

No ha sido un simple sprint, básicamente una carrera de fondo.

Así es. El proyecto ha sido largo y comenzó cuando David, voz y guitarra, y yo íbamos al instituto y la verdad es que hemos disfrutado de todas las etapas que hemos ido quemando. Desde tocar en sitios pequeños para cinco personas a hacerlo en festivales o salas. Hemos ido mucho por Barcelona porque tenemos bandas de amigos de allí y cuando nos juntábamos 30 ya sólo eso era un éxito. Que gente de fuera de Parla, nuestra ciudad, quisiera verte tocar te dejaba satisfecho.

¿Qué piensa Roberto cuando mira hacia atrás y ve que este sábado tocará en el Sant Jordi Club de Barcelona? ¿Qué análisis hace de dicha trayectoria?

Es nuestra primera vez en el Sant Jordi Club y es otro de los sueños que cumplimos. Como te decía, hemos ido mucho por Barna, pero en locales más pequeños como la RockSound. Lo de estar programados en el Club es otra dimensión y te encuentras con un escenario importante. Me hace mucha ilusión que estos grupos de amigos que vienen desde hace años lo harán el sábado lo que deja claro que es una continuación de esto tan bonito que estamos viviendo. Pero una cosa no quita la otra: es cierto que sigues tocando en sitios que ahora son más grandes, pero la cercanía y la esencia de la banda se mantienen intactas.

¿Qué podemos esperar de su concierto del sábado 21 de marzo en Barcelona?

Esta gira previa al lanzamiento del disco hemos preparado un nuevo show y la verdad es que en el Sant Jordi Club, por el tipo de escenario y público que viene, desplegaremos lo mejor y sorprenderemos a la gente. Será una fiesta y quien venga que lo haga con la idea de pasarlo bien.

¿Cómo definiría a la banda?

La La Love You es un estilo de música en sí mismo y desde el estudio o el escenario proponemos una forma de disfrutar y pasarlo bien. No entendemos la música de otra manera y lo gozamos así. Queremos que el que nos escucha en casa o viene a un concierto note que es el momento del día en el que va a desconectar y entrar en una fiesta. Que acabe el bolo y uno piense que se lo ha pasado bien, es lo primordial. La gente nos dice que somos divertidísimos o les encanta nuestra propuesta lo cual es de agradecer.

Sois un soplo de aire fresco en el panorama musical.

No lo hemos planeado así, pero es lo que nos sale y lo que la gente percibe.

El deporte está muy ligado al grupo. Igual sin haberlo querido han estado presentes en muchas celebraciones importantes de torneos como la Copa del Rey, de clubes como el Real Madrid y de selecciones como la española de fútbol femenino. De todas ellas, ¿cuál es la que más le impactó o la más entrañable?

Cada una tiene su punto y se agradece que cuenten con nosotros. Cuando una de nuestras canciones se hizo viral porque el Real Madrid la puso en una de sus celebraciones después de ganar la Liga conseguimos llegar a muchas partes del mundo y a gente que nunca nos había escuchado. Si me quedo con una, para mí, la más bonita fue la final de la Nations League en diciembre en el Metropolitano en Madrid. Fue una experiencia increíble por el hecho que las chicas nos invitaran al partido, que pudiésemos tocar en el descanso y luego, al final, cuando ganaron nos llamaran al vestuario para celebrarlo conjuntamente. Lo recuerdo como uno de los momentos más bonitos que nos han ocurrido. Nunca piensas que te va a pasar algo así. También lo fue para ellas porque no se gana una Nations League todos los días y que la quisieran celebrar con nosotros fue muy emotivo.

¡Qué pedazo de selecciones tenemos!

Absolutamente. Tuvimos la suerte de conocerlas en persona y fue lujo porque son muy cercanas. Vino Alexia Putellas y nos dijo “chavales venid al vestuario” y nos quedamos alucinados de que nos estuviese hablando a nosotros. Nos dio la mano y nos metió allí y cuando entramos aquello fue una fiesta absoluta. Ellas eran las que querían hacerse ‘selfies’ con nosotros cuando la cosa suele ser al revés y fue muy especial. Me sorprendió gratamente porque la gente igual tiene una imagen de los deportistas famosos como de lejanía o frialdad, pero son todo lo contrario y gente normal.

Debe impactar que una Balón de Oro como Alexia Putellas le pida a uno un ‘selfie’.

Tal cual, es algo increíble y que uno no se espera. Pensábamos que era surrealista porque somos músicos y estábamos completamente fuera de nuestro entorno. No aspirábamos a estar en un vestuario con la selección ganadora de un torneo tan importante y sintiéndonos como uno más.

¿Cómo vamos de colores futbolísticos?

Hay variedad. Oscar, el batería, es super del Barça y no se pierde los partidos, mientras que yo y David somos del Real Madrid. Marta es menos futbolera, pero le encantó vivir lo de las chicas desde dentro. Debo decir que David, que es socio del Madrid, y yo, además de ser futboleros, fuimos árbitros de fútbol base. Estábamos en la Universidad y para poder pagarnos los gastos de los inicios de La La Love You nos hicimos árbitros de Fútbol-7 para amateurs y alevines por lo que de alguna manera hemos estado vinculados al fútbol en nuestras vidas.

Vaya sorpresa. ¿Cómo es ser árbitro en Parla?

Una profesión de riesgo (risas). La verdad es que lo fui ocho o nueve años y guardo un recuerdo muy bonito de aquella época. Es verdad que es muy diferente a pitar en un partido de Primera División porque se tiene mucha presión mediática especialmente si te toca arbitrar un clásico, pero estar ahí en un campo de fútbol con dos equipos a los que no les caes muy bien ves que empiezas a pitar cosas que no gustan a nadie y te sientes solo y tienes que capear el temporal. En los partidos de fútbol base no hay tanta seguridad como en el Santiago Bernabéu o el Camp Nou y de alguna manera nos enseñó mucho acerca de la vida. Especialmente a tener calma y templanza para sacar las cosas adelante cuando se ponen difíciles.

¿Cómo ve al Real Madrid un merengue como usted?

David lo es más, pero estamos contentos después de haber eliminado anoche al Manchester City. Si nos lo dicen hace un mes nadie se lo hubiese creído. Ningún madridista creía que pasaríamos de esta manera tan arrolladora. El Madrid llegaba mal y el equipo de Pep Guardiola es peligroso porque te puede hacer mucho daño y más en una temporada en la que no estamos jugando muy bien.

El espíritu de Juanito siempre está presente.

Cuando menos te lo esperas de repente hay chavales de la cantera blanca que están apareciendo y tirando del carro. Es bastante novedoso porque en ese aspecto históricamente le ha ido mejor al Barça. Siempre me ha dado envida lo bien que trabajan La Masia. El Madrid también, pero hay pocos jugadores que acaban quedándose en el primer equipo.

Willy Bárcenas de Taburete me dijo lo mismo sobre la cantera azulgrana.

El Barcelona puede estar muy orgulloso de su cantera y del trabajo que hacen y los blancos tenemos que aceptarlo.

¿Tiene algún referente deportivo que le haya marcado en su vida?

Sigo muchos deportes como tenis y basket porque jugué de pequeño. En los noventa veía mucho baloncesto, pero destacaría a Rafa Nadal y Pau Gasol que ha hecho una carrera increíble rompiendo muchas barreras y logrando muchos éxitos. Pau es ejemplar.

¿Recuerda alguna gesta deportiva que le marcara?

La Eurocopa de 2008 que ganó España a Alemania en Austria. Es final nos hizo ver que España podía equipararse a otros países sin problema. Estuve en Viena y no pude ir al partido, pero animamos desde fuera con unos amigos. Ese trofeo fue el primero de los muchos que han venido después.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

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Esa es muy buena. A ver. Mi padre y mi madre han tenido gustos variados. A mi padre le encantan Los Secretos y desde que soy pequeño los escucho gracias a él y hasta hemos ido juntos a verlos. Y por parte de mi madre recuerdo escuchar mucho a los Beatles porque los adora.