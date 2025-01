Así puedes usar un imán para saber si un coche de segunda mano está dañado

El mercado de coches de segunda mano ha crecido notablemente debido al aumento de los precios de los vehículos nuevos y la búsqueda de opciones más económicas. Sin embargo, esta alternativa no está exenta de riesgos. Según Scotty Kilmer, mecánico con más de 50 años de experiencia, algunos vendedores utilizan masilla para ocultar daños estructurales, lo que dificulta su detección por parte de compradores inexpertos.

Kilmer recomienda un método simple para identificar reparaciones ocultas: pasar un imán por la carrocería. Si el imán no se adhiere en ciertas zonas, es probable que se hayan usado materiales no magnéticos, como la masilla.

“Si el imán no se pega, sabes que esa parte ha sido destrozada”, explica. También sugiere revisar los huecos entre paneles, ya que desajustes pueden indicar reparaciones tras un impacto. “Fíjate en este hueco, aquí cabe la llave del coche. Luego, comprueba el otro lado. Si no entra igual, sabes que algo no está bien”, detalla.

La Policía Nacional aconseja desconfiar de precios muy bajos, ya que pueden ocultar daños o irregularidades legales. Es esencial evitar adelantar dinero sin inspeccionar el coche y confirmar la identidad del vendedor. Además, recomiendan verificar el historial del vehículo en la Dirección General de Tráfico (DGT) para comprobar si tiene cargas administrativas o problemas legales.

En conclusión, la compra de un coche de segunda mano puede ser una opción económica y práctica, pero requiere de una inspección exhaustiva y precauciones específicas. Métodos como el del imán y la observación de los paneles pueden ser de gran ayuda para identificar problemas ocultos. Asimismo, seguir las recomendaciones de las autoridades, como verificar el historial del vehículo y desconfiar de ofertas demasiado atractivas.