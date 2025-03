Ni te imaginas el espectacular cambio físico de la protagonista de 'Yo soy Betty, la fea'

Aunque en España quizás tuviera más éxito nuestra versión, 'Yo soy Betty, la fea' también fue una telenovela muy vista en la Península Ibérica. ¿Quién no recuerda a Ana María Orozco caracterizada como esa secretaria que acaba conquistando el corazón del galán, transformándose en un auténtico cisne?

Pues bien, 'Yo soy Betty, la fea' en realidad lo que hizo fue un loable trabajo de maquillaje y caracterización con Ana María Orozco. Quizás por ello ahora ves el cambio físico de la protagonista y piensas que es brutal. Sin embargo, ni mucho menos Ana María era igual a Betty, la fea.

Son muchos los usuarios de redes sociales que se han hecho eco de la belleza de Ana María Orozco a día de hoy con varias comparativas que es imposible pasar por alto. ¡Lo que hacían unas gafas de pasta, un peinado hortera y una ortodoncia puesta a mala leche!

Sin embargo, con buscar una fotografía de la actriz fuera de cámaras, te das cuenta de que su belleza es muy diferente: es guapa, no lleva gafas ni ortodoncia y su peinado es más acorde a los tiempos que corren.

Hoy en día, Ana María Orozco está protagonizando 'Perdida', una serie original de Netflix producida en Colombia y en la que también aparecen algunos actores españoles, Daniel Grao y Melanie Olivares (sí, la intérprete que conocisteis en 'Aída').

Se puede decir que la carrera de Orozco no ha parado en ningún momento. Ha conseguido trabajar de actriz en numerosos proyectos, y quizás la has visto varias veces y simplemente no la has reconocido porque no encaja con el físico que tenía en 'Yo soy Betty, la fea'.

En cualquier caso, ten en cuenta que las series de televisión y películas suelen recurrir a equipos profesionales de maquillaje y caracterización. Cuando vemos a un actor con una imagen, puede que esté adaptada al personaje que interpreta.

¿Qué te ha parecido este cambio físico tan inesperado de Ana María Orozco tras protagonizar 'Yo soy Betty, la fea'? Sorprendido, ¿verdad?