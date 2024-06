No eran imaginaciones tuyas: confirmado que el consumo de un vehículo es un 20% superior al oficial

Si has comprado en alguna ocasión un coche en un concesionario, probablemente uno de los parámetros en los que te has fijado con más insistencia es el consumo medio homologado, una cifra que siempre ha resultado polémica porque muchos conductores aseguran que no es real.

A pesar de los cambios que se han establecido en dicho valor durante los últimos años, las críticas se han mantenido. Y ahora, la Comisión Europea confirma que el consumo real de los coches es superior al oficial.

Un informe realizado por la Comisión Europea ha anunciado que el consumo real de combustible de los coches es un 20% superior al oficial, es decir, mayor que la cifra estipulada en los documentos de homologación que deben acompañar a cada vehículo.

La diferencia puede ser aún mayor en coches híbridos enchufables, por lo que si tienes uno de estos vehículos, debes tener en cuenta que su consumo medio homologado es siempre inferior al real. En este caso, se debe a que "estos coches no aprovechan actualmente su potencial, en particula porque no se cargan y conducen de forma totalmente eléctrica con la frecuencia necesaria".

Sin embargo, la Comisión Europea aplaude que se haya cambiado el procedimiento NEDC para sustituirlo por el WLTP como método para obtener las cifras de consumo medio homologado porque "ha reducido a la mitad dicha diferencia".