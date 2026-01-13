Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las imágenes que confirman que Rosalía tiene novia

La cantante catalana estaría conociendo a Loli Bahía, una modelo francesa

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Rosalía vuelve estar en boca de todos, pero no por su nuevo disco 'LUX', que ha sido un éxito total en todas las plataformas, destacando temas como 'La Perla' o 'Berghain', sino porque vuelve a estar enamorada. Actualmente, la cantante catalana se encuentra de vacaciones antes de empezar a preparar su próxima gira mundial y lo está haciendo con su nueva ilusión: Loli Bahia.

Desde hace ya varias semanas, se rumoreaba que la cantante de 'Motomami' estaba viviendo un romance con la modelo francesa, ya que se le vio juntas por Río de Janeiro a finales de año. Al principio, solo fueron rumores, pero han vuelto a ser pilladas cogidas de la mano.

Las últimas pruebas gráficas que confirman la relación han sido varias imágenes, donde se pueden ver a la artista catalana acompañada de Bahía paseando por las calles de París. Las fotografías dejan claro que Rosalía tiene algo más que una relación de amistad con la francesa.

Rosalía se vuelve a ilusionar

La cantante catalana ha tenido numerosas relaciones, aunque la más mediática fue la que mantuvo con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, pero, tras tres años de amor, decidieron poner punto final a la relación en 2023, siendo una de las noticias más destacadas del mundo del corazón.

Rosalía y Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro / Sport

Después de cortar lazos con Rauw, Rosalía mantuvo un romance con el actor y cantante alemán Emilio Sakraya, pero ya no están juntos. En noviembre, la artista catalana aseguró que estaba cerrada al amor.

"Yo ahora mismo estoy soltera, vol-cel*. Celibato voluntario", aseguró en el podcast 'Radio Noia'. Sin embargo, la catalana ha vuelto a creer en el amor gracias a la modelo francesa.

Quién es Loli Bahia

Muy poca gente conocía a Loli Bahía, de 23 años. Es una modelo originaria de Lyon, con raíces españolas y argelinas, que ha trabajado con algunas de las casas de moda más destacadas del mundo. Por ejemplo, Versace, Saint Laurent, Miu Miu, Givenchy y Prada, entre otras.

A pesar de que todo indica que están juntas, ninguna de las dos ha confirmado públicamente que existe una relación sentimental entre ellas. Habrá que estar atentos a los próximos movimientos de ambas.

