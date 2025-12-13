FAMOSOS
La imagen más surrealista del día: Rufián y Vito Quiles… en un buffet asiático
Una fotografía inesperada y surrealista que arrasa en redes
Los buffets asiáticos están experimentando un enorme crecimiento en España: cada vez es más habitual encontrar grandes locales en los que la comida se pide a través de pantallas o apps móviles, especialmente en restaurantes japoneses denominados 'All you can eat'.
Seamos sinceros: pedir la comida así es mucho más cómodo y rápido que tomar nota el camarero, sobre todo en buffets como estos que estamos describiendo. Sin embargo, a veces, podemos encontrarnos con sorpresas inesperadas, como la que ha compartido una usuaria en redes sociales al acudir a uno de estos restaurantes junto a su madre.
La escena se ha hecho viral en X y no me extraña: @_eliturner compartió una imagen de la tablet desde la que se hacen los pedidos. Y en la pantalla, aparecía una imagen, una fotografía que nada tenía que ver con el menú: las caras del diputado de ERC, Gabriel Rufián, y del periodista Vito Quiles.
Como muchos ya sabréis, ambos son protagonistas habituales de entrevistas a la salida del Congreso de los Diputados, muchas de ellas convertidas en contenido viral por el tono tan satírico de sus intercambios.
"He ido a un buffet con mi madre y esta era la foto de la tablet", escribió Eli en su perfil de X sin saber que horas después acabaría teniendo más de 20.000 likes y cientos de miles de personas hayan visto la imagen. Y es que la escena es tan desconcertante como divertida.
Como íbamos diciendo, la relación mediática entre Rufián y Quiles no ha estado exenta de polémica. El trato cordial entre ambos ha sido criticado por figuras como Pablo Iglesias, quien no ha dudado en reprochar al diputado catalán su "compadreo" con el periodista, a quien ha criticado duramente en varias ocasiones.
Sin embargo, es evidente que más allá de la diferencia ideológica y política que hay entre ambos, no es que se lleven excesivamente mal e incluso se hacen gracia el uno al otro. O al menos esa es la imagen que dejan caer.
