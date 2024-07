Illo Juan y Masi rompen su relación tras más de siete años juntos: el motivo de su separación

"Chavales, papá y mamá se han separado", así de sinceros y directos han anunciado su separación Illo Juan y Masi dos de los creadores de contenido más famosos del país, tras siete años de relación han decidido romper su compromiso.

A través de un vídeo en You Tube han explicado a sus fans que se separan, consideran que es "lo más lógico" por la relación siempre ha sido pública.

Hace un tiempo que ya no son pareja: "Lo hacemos de esta forma porque ha habido un trabajo de previo de 'hay que tirar para adelante con la vida'", contaban. Masi, que también participó como presentadora en OT, durante la última edición del formato ha contado que está "súper disociada" por dedicar un vídeo para hablar sobre su vida personal pero que entiende que se lo debe a sus seguidores porque siempre han recibido mucho cariño.

Illo Juan ha tomado la palabra para explicar que Masi está en Madrid "feliz y contenta" y él no ha sido capaz de encontrar la felicidad en Madrid porque él en Málaga tiene a su familia y a sus amigos de siempre.

"La vida nos lleva por sitios muy distintos. Creíamos, cuando empezamos, que en algún momento esos sitios se cruzarían pero la realidad es que no tiene pinta de que se vayan a cruzar. Y no pasa nada. No es nada malo", ha explicado el streamer.

Los dos se han mostrado visiblemente afectados pero han explicado que han decidido tomar esta decisión porque se quieren "y no queremos que esto vaya a más en un futuro". "Llega un momento en el que piensas, ¿merece la pena tirar para adelante si nuestros caminos son así?", ha dicho él.

Por su parte, la actriz y presentadora, ha pedido respeto: "no hagáis de esto un mundo, nos gustaría que hubiera el mínimo bombo que se le pueda dar por nuestra tranquilidad y nuestra salud mental", pide.

Ambos han hecho hincapié en que se llevan muy bien y que "han sido siete años increíbles". Otro punto que han abordado es que no van a hacer "la niñatada" de ponerse a borrar fotos juntos como hacen muchas parejas cuando rompen: "Ella va a seguir su camino y yo el mío y nada más".

El streamer se muestra más pesimista y cree que va a salir "mucha mierda" pero Masi confía en que eso no suceda: "Esto no va a ser tan grave, Juan". "La gente puede hablar pero la verdad estará ahí siempre", ha añadido él.

Illo Juan ha hecho un añadido hablando él solo donde ha explicado por qué lleva varios días sin hacer directo en Twitch: "Ahora mismo necesito terminar muchas cosas de mi vida, son muchos años, muchos momentos compartidos y hay que hacer muchas gestiones. No os preocupéis por nosotros, somos personas que están súper bien rodeadas", concluye el streamer.