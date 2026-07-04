Ilia Topuria, antes de su derrota ante Justin Gaethje: "Lo único que sé es que todo lo que me va a pasar de aquí en adelante va a ser maravilloso"

A pesar de que ya ha transcurrido cerca de un mes desde el enfrentamiento de la UFC entre Ilia Topuria y Justin Gaethje en la Casa Blanca, aún resulta difícil quitar las imágenes del peleador español completamente desfigurado.

El estadounidense fue capaz de retirarle su invicto, dejando una marca tanto física como mental que ni él ni la comunidad de fanáticos de la disciplina esperaban, lo que ha conducido a dudas sobre cómo podrá ser capaz de reponerse de esta situación.

Sin embargo, en una entrevista con Men's Health, se reveló que al hispanogeorgiano solo le tomará tiempo para recuperarse corporal y emocionalmente de la caída, y que aún no tiene nada planeado para su futuro.

"En 2025, mis planes y los de la UFC eran que peleara en enero de 2026 contra Justin Gaethje en Las Vegas. Después, por mis problemas personales, tuve claro que no estaba en condiciones para pelear porque necesitaba resolver mis problemas antes de volver al octógono", rememoró en primer lugar.

Gaethje toca a Topuria con el jab / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

"Me dijeron que no había problema y que iban a poner en su lugar una pelea por el título interino entre Justin y Paddy Pimblett. El escenario ideal hubiera sido que hubiera ganado Paddy y después pelear con él. Pero mira, ahora acabo peleando en la Casa Blanca contra Justin Gaethje, que viene de ganarle a Paddy, y vamos a estar peleando por el título indiscutible", anticipaba antes del encuentro estelar.

No obstante, el propio Topuria reconoció que "todo siempre pasa por algo", aceptando que, a pesar de cuánto planees las cosas, "al final salen de una manera que ni siquiera te esperabas".

En cualquier caso, el contratiempo que ha sufrido 'El Matador' no le detiene, puesto que no solo ya ha solicitado la revancha a Gaethje sino que, además, se muestra positivo de cara a lo que se aproxima.

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"Cualquier cosa que me pase después de este combate será buena. Lo único que sé es que todo lo que me va a pasar de aquí en adelante va a ser maravilloso", finalizó.