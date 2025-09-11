Ilia Topuria se atreve a todo y abre la puerta a presentarse candidato a la presidencia del Gobierno de España: "Si al pueblo le hace falta, por supuesto"

El hispano georgiano, Ilia Topuria, está forjándose una carrera solo al abasto de unos pocos elegidos y poco a poco escala posiciones para ser considerado uno de los mejores luchadores que hayan competido nunca en la UFC.

Su doble campeonato, en peso ligero y peso pluma, y su actitud de afrontar todos los retos con una mentalidad inquebrantablemente positiva están convirtiendo a 'El Matador' en una de las figuras públicas más reconocidas de todo el país.

Por eso, algunos empiezan a pensar en que podría expandir su influencia más allá de los octágonos y dar el salto a la política, como anunció que haría Conor McGregor hace tan solo unos días en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El irlandés se postula como candidato a la presidencia de su país porque el actual gobierno no atiende a las necesidades reales de los ciudadanos, según explicaba en el documento: "Si quieres votar por McGregor, empieza ahora. Llama a tu concejal local hoy y exige un cambio", indicaba en la publicación.

La propuesta ha sido lanzada por uno de los asistentes a la presentación del próximo evento WOW 22 del cual ha hecho de anfitrión: "Viendo cómo alguna vez se te ha comparado con Conor McGregor y sus últimos vídeos donde se presenta a presidir Irlanda, ¿te ves en el futuro presentándote para presidente de España?", dejaban caer la idea.

Topuria recogía el guante e ironizaba con esa opción: "Se quiere, se siente, Ilia presidente", cantaba el luchador. No obstante, es un futuro que no se había planteado nunca.

Pese a ello, y como el resto de victorias que ha conseguido en su carrera, no cierra la puerta y se postula como futurible: "Si al pueblo le hace falta, por supuesto que sí", anunciaba antes de que arrancara un sonoro aplauso del público presente.

Cuando ganó el primero de sus títulos mundiales en el mes de febrero, Topuria lanzó una pequeña crítica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no felicitarle tras la victoria que le consagró en la UFC: "No haber recibido una felicitación del líder de nuestro país... un poco me dolió en el corazón, pero al mismo tiempo no guardo rencor. No cambia el amor que tengo yo a España el no haber recibido felicitación. ¿Qué puedo hacer?", apuntaba en ese momento.