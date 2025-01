Iker Jiménez, tajante: "Le quito los dientes de inmediato"

Tras la cobertura de Iker Jiménez sobre la DANA en Valencia, el presentador está en el ojo del huracán tras ser protagonista de varias polémicas, además de ser acusado de difundir bulos.

Ahora se ha pronunciado sobre el vídeo en el que Antonio Maestre le quita el micro a Vito Quiles -cuando este le estaba haciendo unas preguntas al colaborador de 'La Sexta'- y se lo lanza lejos.

El presentador de 'El Horizonte' aprovechó el programa para dar su opinión al respecto: "A mí me viene un tipo, sea quien sea, y me quita el micrófono, o me quita la cámara, y yo le quito los dientes de inmediato".

"¿Por qué me quitas a mí y me tiras y me rompes mi instrumento de trabajo?, sea quien sea, me da igual político, periodista...", añadió Iker.

”A mi me quitan el micrófono

y yo le quito los dientes"

No solamente eso, y es que el presentador acabó con una importante reflexión: "Esto no conduce a nada bueno, hay que respetarnos, hay que respetar los códigos periodísticos. Estamos todos trabajando y queriendo informar, te guste más o menos".