Iker Jiménez responde a Pedro Sánchez tras mencionarle en el Congreso: "A lo mejor no le están asesorando bien"

Ya ha pasado casi un mes desde que ocurriera el trágico accidente ferroviario en Adamuz que dejó 46 personas fallecidas y decenas de heridos, después de que un tren de alta velocidad descarrilara en su parte trasera y otro, segundos más tarde, hiciera lo mismo en el mismo punto.

Desde entonces, han aparecido numerosas valoraciones de lo ocurrido y de la respuesta del Gobierno, algunas muy críticas con la gestión del presidente, Pedro Sánchez, y todo su Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este miércoles en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca / EPC

Este jueves, el tema ha salido a la palestra en la última sesión del congreso y el líder del PSOE ha criticado a los detractores y aquellos que hacen caso a los bulos informativos y a las 'fake news', y ha mencionado una manera de hacer más propia de uno de los personajes más icónicos de la televisión española.

"El PP replica los bulos que hizo la ultraderecha durante esas horas tan aciagas. Ahí están sus tuits. Dan lecciones de democracia, pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez", apuntaba Sánchez.

La respuesta del presentador

Ante esta mención, Iker Jiménez no ha dudado en responder al presidente del Gobierno español y le ha lanzado el anzuelo para que se anime a debatir de ciertos temas en su programa, 'Horizonte'.

"Le tengo tanto respeto que le invito cuando usted quiera. Me extraña que le de esta importancia y me agrada porque quiere decir que nos ve. Comprendo que a veces es un programa molesto porque no hay guiones y los compañeros que traigo son libres", señalaba el presentador.

Iker Jiménez en 'Cuarto milenio'. / Cuatro

Muchos se han tomado el apunte de Sánchez como una crítica burlona al estilo y temas paranormales con los que ha estado siempre relacionado el periodista vasco, mientras que otros simplemente se lo han tomado como una mención más de un personaje popular en España.

"Podría estar aquí podríamos detallar todo eso de los bulos, la información y la desinformación. Yo le digo don Pedro, que usted quizás se iba a sorprender, porque aunque vea 'Horizonte' a lo mejor no le están asesorando bien del todo porque hay cosas que se repiten y no fueron exactamente así", señala Jiménez, defendiendo la libertad de expresión.

El presentador lanza la propuesta de que "el presidente y un humilde periodista" puedan conversar sobre la actualidad del país y el porqué de muchas decisiones siempre criticadas por la corriente ideológica derechista.

También se mostró sorprendido de que saliera su nombre de la boca del presidente del país, insistiendo en llegar al acuerdo de una entrevista para preguntarle "como haría cualquier ciudadano de la calle". Ahora, con la idea sobre la mesa, veremos si Sánchez da el paso o simplemente usó el nombre del periodista para ejemplificar una forma de actuar particular.